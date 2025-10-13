Sfratti a Parma e provincia: Confabitare al fianco di tutti i proprietari

Il fenomeno degli sfratti è da sempre uno specchio fedele delle tensioni che attraversano il mercato delle locazioni. A Parma e nella sua provincia, il quadro che emerge è quello di una realtà in evoluzione, dove la domanda di case in locazione continua a crescere, ma al tempo stesso aumentano le difficoltà legate alla morosità e ai ritardi nei pagamenti. Nel 2023, circa il 75% degli sfratti in Emilia-Romagna è stato dovuto a morosità incolpevole, vale a dire a situazioni di difficoltà economica sopraggiunta. Una dinamica che si riflette anche sul territorio parmense, dove ogni anno vengono emessi oltre 300 provvedimenti di sfratto, in linea con la media regionale. Le difficoltà degli inquilini rischiano così di trasformarsi in un peso insostenibile per i proprietari. A Parma il canone di locazione medio richiesto è di 12,5 euro al metro quadrato, con punte di 13,5 €/m² nel centro storico e valori più contenuti, attorno ai 10 €/m² nelle zone periferiche. In pratica, un appartamento di 70 metri quadrati può arrivare a costare tra 750 e 900 euro al mese, cifre che per molte famiglie rappresentano un impegno significativo. «La crescita dei canoni è moderata ma costante - spiega l’Avv. Lorenzo Isoppo, Presidente Provinciale di Confabitare Parma - e ciò riflette un mercato vivace, dove la domanda è forte e i proprietari cercano formule sicure per locare, evitando rischi di morosità e contenziosi». In questa ricerca di equilibrio si inserisce l’attività di Confabitare: a Parma l’associazione invita a valutare la formula del canone concordato, che consente di locare in maniera regolare e con vantaggi concreti: cedolare secca al 10% invece del 21%; riduzione dell’IMU (ai sensi della Legge n. 208/2015, art. 1 comma 53); maggiore sicurezza contrattuale grazie alla certificazione del canone da parte dell’associazione. «Il canone concordato - sottolinea Isoppo - è la via migliore per dare stabilità al mercato e tutelare sia il proprietario sia l’inquilino».