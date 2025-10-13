Sgravi per i proprietari immobiliari che convivono con i cantieri del tram

A Bologna i cantieri del tram stanno ridisegnando la città, ma a pagarne il prezzo più alto sono i residenti che ogni giorno vedono peggiorare la qualità della vita nei propri quartieri. Per questo Confabitare chiede con forza che il Comune metta in campo sgravi fiscali su IMU e TARI e un fondo di garanzia per compensare i disagi. «Non possiamo accettare che proprietari, e tutti i residenti, restino esclusi da ogni forma di sostegno - sottolinea Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare -. I cantieri incidono sulla vita quotidiana, dal fare la spesa al portare i bimbi a scuola, fino agli spostamenti di anziani e disabili. È indispensabile che anche i residenti abbiano tutele concrete, perché non esistono cittadini di serie A e di serie B». Confabitare in questi mesi ha segnalato tutti i disagi legati ai cantieri del tram: a Corticella c’è stata l’incertezza su fermate e percorsi provvisori dei bus, in San Felice le difficoltà causate da strade strette e mezzi autosnodati, in Bolognina la mobilità frammentata e il rischio di degrado urbano, in San Donato i rallentamenti dovuti alla riduzione della carreggiata. Tutti segnali che mostrano come i residenti e i proprietari immobiliari stiano pagando un prezzo alto in termini di vivibilità e valore delle abitazioni. Confabitare sottolinea che le difficoltà che condizionano la vita dei residenti non possono essere trascurate e che rappresentano l’essenza stessa del problema. A confermarlo sono le tante segnalazioni dei proprietari, raccolte dall’associazione da cui si evince che in tutti questi quartieri, il valore delle case e dei negozi non dipende solo dai metri quadrati, ma dal contesto urbano. Una città percepita come caotica o inaccessibile perde attrattività e scarica costi indiretti sui proprietari, che vedono ridotte le prospettive di reddito e la sicurezza dell’investimento immobiliare. Per questo Confabitare continua a chiedere misure di sostegno immediate capaci di restituire certezze ai cittadini e propone l’istituzione di un tavolo di concertazione permanente che includa le associazioni dei proprietari immobiliari: uno spazio in cui Comune, ditte appaltatrici, residenti e categorie economiche possano costruire soluzioni condivise. «Decidere senza i proprietari significa ignorare la parte più numerosa della città», osserva Zanni. Il tram è un’infrastruttura strategica, destinata a cambiare il volto di Bologna, ma il rischio è che la transizione gravi sulle famiglie e sui residenti senza adeguate misure di accompagnamento. Per Confabitare la partita non riguarda solo il traffico: riguarda la qualità della vita quotidiana, la sicurezza sociale dei quartieri e la tutela del valore immobiliare. E senza strumenti immediati - sgravi, garanzie, informazione puntuale - i cantieri rischiano di lasciare ferite difficili da rimarginare.