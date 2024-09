Si può posizionare il motore del condizionatore nel cortile condominiale? Ecco la risposta

Posso posizionare il motore del mio condizionatore nel cortile condominiale? Il nostro amministratore sostiene di no. Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 17975 del 1° luglio 2024 ha sancito che “l’installazione sulle parti comuni di un impianto per il condizionamento d’aria al servizio di una sola unità immobiliare, che non presupponga la modificazione delle parti comuni stesse, può essere compiuta dal singolo Condòmino per conto proprio in via di principio senza richiedere al Condominio alcuna autorizzazione; il Condominio potrà tuttalpiù eccepire, o meno, l’esistenza di un interesse in tal senso anche da parte degli altri Condòmini a fare uso delle parti comuni in modo pari a quello del primo Condòmino, determinatosi con la stessa installazione e provare che il parimenti uso non possa essere possibile per gli stessi altri che ne avessero l’esigenza”. Occorrerà quindi verificare caso per caso l’impossibilità o meno degli altri Condòmini che possano poter necessitare della stessa evenienza e di poter usare lo stesso piano cortile (si presume coloro proprietari del piano terreno o al massimo del primo piano), se ciò, per questione di spazio risulti possibile, il Condòminio non potrà porre eccezioni al tuo posizionamento, mentre se vero il contrario allora l’eccezione potrà essere posta. Eventualmente (anche questo è stato sostenuto dalla sentenza della Cassazione richiamata) occorrerà verificare se l’installazione stessa possa condurre ad un apprezzabile, o meno, deterioramento del decoro architettonico, importante sarà quindi verificare anche se tale posizionamento sia previsto sulla facciata principale o se su una “facciata di servizio”.