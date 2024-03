Solar Champions League: il gioco per cambiare stile di vita

Comunità Solare è un modello di comunità energetiche rinnovabili di tipo indipendente cioè che non necessitano di fondi pubblici. Comunità Solare è un patto di responsabilità sociale che coinvolge imprese, cittadini e attività commerciali cioè una solida alleanza sociale e solare per trasformare le nostre città in città solari più inclusive e sostenibili. Un patto sociale in cui alle amministrazioni pubbliche viene chiesto di costruire il perimetro di gioco per rilanciare il commercio locale cioè un modello di economia di prossimità che parte dal basso utilizzando proprio l’energia come volano di sostenibilità. Comunità Solari è una piattaforma tecnologica che permette ai partecipanti di monitorare la produzione, il consumo e la condivisione di energia solare. Chi possiede un impianto fotovoltaico può condividere l'energia in eccesso, contribuendo a un sistema di scambio virtuale che promuove la sostenibilità attraverso la condivisione delle risorse energetiche. I grandi cambiamenti sono anche fatti di momenti appassionanti ed è per questo che comunità solari ha introdotto anche il gioco, applicando gli strumenti più moderni di economia comportamentale. La Solar Champions League intende stimolare l’autoconsumo collettivo trasformando i prosumer e i consumer in veri e propri giocatori che si sfidano settimanalmente a colpi di energia condivisa. La competizione misura l'energia autoconsumata, le riduzioni delle emissioni e promuove azioni quotidiane sostenibili aiutandoci con una piccola spintarella a essere migliori. La Prima Edizione 2023 della Solar Champions League LEVEL4 ha coinvolto 28 squadre tra le quali ha prevalso “Le Stelle” della Comunità Solare di Medicina”. Lo scudetto sarà consegnato il 3 marzo 2024 presso l’Autodromo di Imola in occasione dell’eDay: happening delle Comunità Solari durante il quale saranno anche premiati i vincitori dei titoli speciali alle migliori squadre del campionato così come i riconoscimenti agli sponsor delle squadre quali “Costruttori di Città Solari”.