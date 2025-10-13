Sorce e Vannini con la nuova Simply Connect rende semplice e sicura la vita in condominio

Da poco meno di un anno Sorce e Vannini Service S.r.l è distributore unico ed esclusivo per Bologna e provincia di una nuova tecnologia che promette di cambiare radicalmente la gestione di tutti gli accessi automatizzati di uno stabile condominiale. Si tratta di Simply Connect, la tecnologia FAAC grazie alla quale è possibile poter controllare e gestire, semplicemente usando il cellulare, tutti gli accessi automatizzati di cui un complesso condominiale dispone. Questa nuova soluzione è stata progettata con il fine soprattutto di poter garantire a tutti coloro che vi abitano e che vi devono accedere regolarmente autorizzati, la massima sicurezza, nonché una semplificazione di molte attività ordinarie con il conseguente risparmio di tempo. I vantaggi che offre Simply Connect, che è installabile su tutte le automazioni FAAC e anche di altri brand, sono molteplici, in particolare per i condomini e per coloro che li amministrano. Innanzitutto, con una sola app da cellulare, si possono aprire e controllare tutti i cancelli, porte e sbarre parcheggio automatizzati presenti nel condominio per garantire la massima sicurezza a tutti coloro che vi abitano e/o vi devono accedere; è possibile personalizzare gli accessi, che sono poi modificabili in qualsiasi momento, dall’amministratore di condominio in caso di variazione degli abitanti dello stabile; ogni condomino o visitatore autorizzato potrà aprire e chiudere personalmente ogni accesso solo se preventivamente autorizzato con lo smartphone dall’amministratore di condominio; infine, vi è la possibilità di gestire gli accessi automatizzati anche con i comandi vocali di Google Assistant e Alexa. Simply Connect è installabile in qualsiasi zona, grazie a wi-fi, LAN o rete dati mobile; è garantita l’operatività in ogni momento, anche in caso di assenza di internet, grazie alla tecnologia bluetooth, ed è inoltre predisposta la manutenzione predittiva con un monitoraggio costante e continuo da remoto del funzionamento degli accessi automatizzati da parte dell’installatore, pronto a intervenire su eventuali guasti in modo rapido e immediato, minimizzando il tempo di disagio dovuto al disservizio. Sorce e Vannini da oltre 40 anni è un importante punto di riferimento per Bologna e provincia come partner ufficiale FAAC per un’ampia gamma di soluzioni automatizzate per ogni tipo di edificio, sia per privati che per aziende di qualsiasi tipologia e dimensione. Con più di 16.000 clienti gestiti negli ultimi cinque anni Sorce e Vannini Service è riconosciuta sul territorio bolognese per i suoi servizi che arrivano fino anche al “chiavi in mano” di cancelli automatizzati, basculanti elettriche per garage, sistemi di controllo accessi, tornelli, soluzioni automatizzate per parcheggi, porte industriali, dissuasori per il traffico, barriere veicolari, ingressi speciali. Completano l’ampia gamma di soluzioni offerte da Sorce e Vannini anche sistemi all’avanguardia di allarme e videosorveglianza.