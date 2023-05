Sostenere anche il Comune

Il 5x1000 rappresenta per il nostro Paese un contributo davvero di inestimabile valore. A tal proposito è anche possibile, attraverso il 5X1000, offrire sostegno alle attività sociali promosse dal proprio comune di residenza. Tra le attività che verranno finanziate, quella di assistenza ad anziani, disabili, bambini e molte altre ancora. Come funziona? Per scegliere di dare il 5X1000 al Comune, basta apporre la propria firma sul modello per la dichiarazione dei redditi nello spazio dedicato al 5X1000 all'interno del riquadro “attività sociali svolte dal Comune di residenza”. Una modalità decisamente diretta per essere vicini e solidali con i progetti della propria comunità, valorizzando al meglio le risorse e le iniziative del territorio di appartenenza.