Sostenere chi si occupa da sempre di ambiente

Donare il 5X1000 al Fondo Ambientale Italiano rappresenta una lodevole azione a favore della cultura. Prendersi cura del patrimonio è fra i modi migliori per vivere il proprio tempo e al FAI ritengono che questo non significhi solo occuparsi dei luoghi, ma anche di come le persone li vivono. Sono questi i valori che sostengono questo ente, valori che condividono con un gran numero di persone sparse su tutto il territorio nazionale. Grazie alle firme nella casella del finanziamento dei beni culturali, il Fondo sostiene i progetti di conservazione e tutela dei nostri Beni e valorizza il ricco patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese, aprendo le porte di luoghi straordinari di tutta Italia ai visitatori. Con i contributi raccolti invece nella casella riservata agli enti del terzo settore, il Fondo Ambientale Italiano sostiene i costi di manutenzione quotidiana per tenere in perfette condizioni 69.900 mq di edifici storici tutelati e 6.735.000 mq di paesaggio protetto in tutta Italia. Se si presenta invece il 730 precompilato, devolvere al Fondo Ambientale Italiano è ancora più semplice: basterà selezionare la categoria "Finanziamento privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici" e inserire il codice fiscale del Fondo (80102030154).