"Sosteniamo 2000 imprenditori nel territorio"

Confcommercio Forlivese e Cesenate si pongono a fianco delle imprese per aiutarle a spianare gli ostacoli che ogni giorno sono costrette ad affrontare per svolgere il loro lavoro. Confcommercio Cesenate rappresenta duemila imprese nel comprensorio. Cesena è una realtà in cui il mondo dell’impresa è radicatissimo, con numeri elevatissimi nel settore: solo nella realtà cesenate si conta un imprenditore ogni nove abitanti. Confcommercio Forlivese e Cesenate sono radicate da decenni nel nostro territorio e fungono da punto di riferimento affidabile per le imprese di commercio, turismo e terziario. Nella complessa ripartenza dopo la pandemia e con la tempesta perfetta del caro energia e dell’aumento dei costi delle materie prime aggravato dal conflitto in Ucraina, Confcommercio sta operando per rafforzare il valore e il peso del nostro territorio in un contesto romagnolo che è fondamentale per renderlo più unito, coeso e integrato, con spirito di fattiva collaborazione e unità di intenti da parte di tutti gli attori in campo.

"Gli imprenditori - dice il presidente di Confcommercio Cesenate Corrado Augusto Patrignani - hanno necessità di poter contare su un assetto territoriale forte e con peso specifico in grado di creare le condizioni che permettano al tessuto produttivo di svolgere la propria attività senza intraprendere ogni giorno, come purtroppo ancora oggi succede, una vera e propria corsa ad ostacoli. Servono snellimento fiscale e burocratico e politiche innovative nel sostegno all’impresa, valorizzndo la risorsa straordinaria dei nostri turismi e rilanciando il ruolo del commercio e della sua rete distributiva, collante sociale delle nostre comunità".