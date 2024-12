Strade, marciapiedi, ciclabili: ecco gli interventi Ferrara diventa una città più fruibile

Il 2024 ha visto Ferrara impegnata in un ambizioso programma di manutenzione delle strade e dei marciapiedi, con oltre 2 milioni di euro investiti per rinnovare il tessuto urbano e garantire una viabilità più sicura. Gli interventi hanno toccato diverse zone della città, dalle vie principali del centro storico alle strade delle frazioni, rispondendo anche alle segnalazioni dei cittadini che hanno indicato le aree più bisognose di intervento. In città, gli interventi più significativi sono stati quelli eseguiti su via Carlo Mayr, viale Costituzione e via Pesci. Qui, il manto stradale ha subito un completo ripristino: dopo la fresatura della pavimentazione danneggiata, è stata posata una nuova emulsione bituminosa, seguita dalla stesura di conglomerato bituminoso a caldo. Tutte le strade, dopo essere state ripristinate, sono state dotate di una nuova segnaletica orizzontale, rendendo il percorso più chiaro e visibile per gli automobilisti. Non solo il centro, ma anche le frazioni hanno beneficiato di lavori significativi. Ad esempio, a Pontelagoscuro, è stato effettuato un importante intervento su via Lavezzola, dal civico n. 136 verso via dei Calzolai, per un importo di 112.000 euro. E ancora, a Porotto, in via X Martiri sono stati investiti 35mila euro per il rifacimento della strada. In seguito a numerose segnalazioni dei cittadini, inoltre, è stata riasfaltata via Gramicia, da via Conchetta al Cus, per un investimento totale di 100mila euro. Anche i marciapiedi hanno ricevuto particolare attenzione, soprattutto nelle zone del centro storico dove la pavimentazione è più soggetta al passare degli anni al grande flusso di persone che li percorre ogni giorno. Gli interventi, come nel caso di viale Krasnodar, hanno previsto la demolizione dei camminamenti esistenti, la realizzazione di nuove fondazioni in calcestruzzo armato e la posa di nuovi materiali di finitura. In alcune zone (in via Lucchesi, per esempio), è stato scelto il cemento spazzolato, per garantire una maggiore resistenza e una migliore integrazione con l'ambiente circostante: la finitura in cemento, in ogni caso, è stata concordata con la soprintendenza per tutto il centro storico di Ferrara in quanto ritenuta più consona rispetto al conglomerato bituminoso. Dove le condizioni stradali lo hanno permesso, e senza intaccare le soste, si è anche allargato il marciapiede fino al limite di legge per i nuovi marciapiedi di 1 metro e mezzo. Inoltre, come è avvenuto in via dei Gelsomini a Malborghetto, sono stati realizzati abbassamenti del marciapiede in corrispondenza delle intersezioni stradali o attraversamenti per abbattere le barriere architettoniche e garantire una migliore fruibilità da parte di tutti. Oltre a strade e marciapiedi, il Comune di Ferrara è intervenuto sulle ciclabili di Ferrara e delle frazioni, investendo 200mila euro. Nel 2024 sono state riqualificate le ciclabili VenTo, tra Porotto e Cassana (dal ponte Diana al confine comunale), Rampari San Rocco (da piazzale Medaglie d’Oro a Fossato di Mortara) e la ciclabile di via Comacchio (da via Vene di Bellocchio a Vicolo Sandolo).