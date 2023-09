Superbonus, case green, emergenza abitativa: i proprietari tra diritti e doveri

Ogni giorno tutti i principali mezzi di comunicazione sottopongono alla nostra attenzione le importanti e delicate tematiche relative alla casa e alla proprietà immobiliare in genere, tra le quali non sempre è facile orientarsi e orientare il cittadino. Il tema relativo al Superbonus occupa tuttora gran parte del dibattito politico e soprattutto economico, con le numerose modifiche che hanno interessato le normative di riferimento, difficili da ricostruire anche per gli addetti ai lavori, con l’impatto notevolissimo sulla nostra economia e con le novità attualmente allo studio, che prospettano l’azzeramento della misura a partire dal 2024, prevedendo una proroga (parrebbe) solo per i condomini che abbiano già eseguito almeno il 60% dei lavori avviati. Un altro tema di indubbio fortissimo impatto sul patrimonio edilizio del nostro Paese, è quello che riguarda la direttiva UE sulle case green, approvata dal Parlamento Europeo nello scorso mese di marzo e che si propone di intervenire massicciamente sulla sostenibilità degli immobili, prevedendo che tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2028 e che gli edifici residenziali dovranno essere ristrutturati per rientrare almeno nella classe E entro il 2030 e in classe D entro il 2033, mentre per gli edifici non residenziali pubblici i tempi si accorciano di tre anni. In ultimo il tema dell’emergenza abitativa, che ha sensibilizzato l’opinione pubblica circa un delicato problema sociale, per il quale, tuttavia, il rischio è quello di riportare la discussione a un confronto di posizioni contrapposte, legate a un modello sociale del tutto superato o comunque non più aderente alla realtà. I proprietari immobiliari, in gran parte piccoli proprietari, hanno anch’essi subito gli effetti della crisi energetica, seguita al periodo pandemico (nel quale, si rammenta, erano state sospese le procedure esecutive degli sfratti per morosità), oltre ai rincari che si sono registrati nei costi per la manodopera e i materiali necessari all’esecuzione degli interventi di manutenzione da realizzare sugli immobili, ordinaria e straordinaria, detraibile fiscalmente o meno. Tutte queste circostanze hanno determinato e determinano una grande cautela e spesso una notevole difficoltà del proprietario a immettere un immobile, che dovrà essere reso a norma dal punto di vista urbanistico, abitabile e fruibile, con tutti i costi cui sopra si accennava, nel mercato delle locazioni, soprattutto quelle tradizionali, dal momento che sono ben noti i rischi e gli ulteriori costi, materiali e legali, in caso di inadempimento dei conduttori, sia relativamente al pagamento del canone, sia anche (e soprattutto) relativamente alla diligenza nella conduzione e nella manutenzione ordinaria del bene. Avvocato Roberta Tonelli