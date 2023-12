Superbonus e ristrutturazioni edilizie, possibili tutele in caso di vizi e difetti

La misura fiscale del Superbonus 110%, anche in ragione di disposizioni normative non sempre chiare, della previsione di tempistiche molto strette per realizzare opere anche di rilevante entità, della massiccia e spesso indiscriminata adesione alla misura stessa, ha avuto quale risultato, in molti casi, l’estrema difficoltà nel portare a termine cantieri ed opere da parte delle imprese e dei professionisti. A ciò si aggiunga che, anche in ragione delle circostanze sopra elencate, il costo dei materiali è aumentato in maniera a volte ingiustificata e sicuramente eccessiva, rendendo spesso antieconomico, per le imprese, proseguire con i lavori oppure realizzarli in maniera corretta, seguendo le regole dell’arte. Ma quali sono le conseguenze e le possibili tutele per il committente se le opere presentano vizi e difetti? Appare necessario premettere che la misura di cui si tratta non ha comportato alcuna deroga rispetto alle norme e ai principi che regolano la materia, ovvero, essenzialmente, le norme sull’appalto contenute negli articoli 1655 e seguenti del codice civile: l’impresa esecutrice assume, sulla base di un contratto, l’obbligo di eseguire, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio dietro il pagamento di un corrispettivo ed è pertanto responsabile in caso di ritardo e/o di inadempimento, a meno che non dimostri che l’inadempimento o il ritardo siano stati cagionati da circostanze a lui non imputabili (essenzialmente le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore). L’appaltatore è poi tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera realizzata ai sensi e per gli effetti degli articoli 1667 e 1669 del codice civile: il primo articolo disciplina la garanzia generale per tutti i vizi e le difformità mentre il secondo è relativo specificamente ai vizi relativi ai beni immobili, la cui gravità è tale da determinare la rovina o il pericolo di rovina del bene stesso. Nel caso di edifici in condominio, a chi spetta la legittimazione ad agire nei confronti dell’appaltatore per fare valere le garanzie di legge in caso di gravi vizi e difetti che interessino le parti comuni? Premettendo che la norma prevista dall’art. 1669 del codice civile si applica anche alle ristrutturazioni di edifici preesistenti quindi non solo alle nuove costruzioni, all’impostazione che attribuisce all’amministratore del condominio la legittimazione a contraddire in relazione ai rapporti obbligatori derivanti dal contratto di appalto, peraltro in alcuni casi anche senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea (Cass. 9911/2017), se ne contrappone un’altra che riconosce al singolo condomino la possibilità di agire autonomamente per promuovere le azioni conservative a difesa dei beni comuni in caso di gravi vizi e difetti (Cass. 4485/2000): è bene precisare tuttavia che tale legittimazione non si estende alle domande di tipo risarcitorio (Tribunale di Ivrea 969/2022). Avv. Roberta Tonelli Consulente Confabitare Bologna