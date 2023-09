Superbonus, il benefit che confonde e illude il proprietario di casa: cosa succede adesso?

Un incentivo nato male e che morirà male! Una misura raffazzonata che ha creato confusione, bolla speculativa, ma soprattutto illusioni ai proprietari immobiliari. Il Governo ha ereditato un bel macigno, ora il problema è come correre ai ripari, molte sono le voci che circolano nei corridoi, fatto è che la scadenza per i condomini al 31/12/2023 potrebbe non bastare per i lavori in corso. Il rallentamento dei lavori dovuto alle continue modifiche normative ha creato malumori ed incertezze, alcuni cantieri si sono fermati, alcuni vanno avanti perché affidati ad imprese più stabili, ma fatto è che i problemi ci sono e rimangono. Si parla comunque sempre di problemi di cassa per le finanze pubbliche, ma vorrei sottolineare che non si è mai parlato del maggior introito IVA che lo Stato ha incassato per l’aumento vertiginoso dei prezzi, le maggiori imposte che pagheranno le imprese di subappalto per aumento del loro fatturato, mi piacerebbe avere anche questo riscontro ma purtroppo non lo troviamo. Le voci di corridoio parlano di proroga di 3 mesi per i condomini, ma nulla è certo, si parla anche di quoziente familiare e di percentuale di stato avanzamento lavori… vedremo. Un documento ufficiale esiste ed è depositato agli atti della Camera dei Deputati n.ro 969 del 09 marzo 2023 questa proposta di Legge andrebbe a modificare tutti gli incentivi fiscali del settore Casa si inserisce il quoziente di reddito, cessione del credito ad istituti finanziari, fondo per incapienti. La proposta è un pochino leggera stiamo vagliando un apertura di discussione su questa proposta per dare nuova linfa al settore senza provvedimenti raffazzonati per un settore che è dominante in Italia. Valerio Racca Presidente Confabitare Cuneo