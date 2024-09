Telecamere che riprendono parti comuni: tutti i quesiti

Avendo subito delle minacce, posso posizionare una telecamera che riprenda parzialmente anche le parti comuni, dove spesso parcheggio l’auto? Il nostro amministratore sostiene di no. Normalmente il posizionamento di una telecamera ad uso personale deve prevedere di riprendere solo la zona prettamente antistante la porta e le finestre che possano fungere da accesso alla stessa proprietà privata; ma in caso di pericoli reali e documentati, come ci segnala uno dei maggiori esperti nel campo della Privacy in Condominio, il pregiatissimo Avv. Carlo Pikler, un recentissimo provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, emesso solo il 6 giugno 2024, prevede che il privato possa installare telecamere che riprendono anche le aree comuni in presenza di un rischio reale e documentato, penalmente rilevante e formalmente denunciato in precedenza alle forze dell’ordine. In questi casi, il trattamento dei dati deve rispettare i principi di proporzionalità e minimizzazione, garantendo che le riprese siano limitate alle finalità di sicurezza e che le immagini siano conservate solo per il tempo necessario. Quella che emerge dal provvedimento è un’apertura importante da parte del Garante, che va a ridimensionare il divieto espresso nelle FAQ, secondo cui sarebbe vietato per il privato riprendere aree o spazi comuni (come giustamente sostenuto dal suo amministratore); ma in presenza di una denuncia specifica, tutto cambia.