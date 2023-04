Terra di agroindustria e cultura Così Cesena si mostra a Mattarella

Durerà poche ore ma sarà senza dubbio intensa la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Cesena, il prossimo 2 maggio. "Sarà una giornata di festa" ha assicurato il sindaco Enzo Lattuca anticipando i dettagli della giornata ufficiale. Innanzitutto il motivo ufficiale della visita: iIl Capo dello Stato sarà a Cesena per festeggiare il 40esimo compleanno di Macfrut, Fiera Internazionale dell’ortofrutta, organizzata da Cesena Fiera. Per l’occasione, nella centralissima piazza della Libertà, sarà allestita un’anteprima dell’evento, partecipata dalle imprese della filiera ortofrutticola e del settore avicolo del territorio di Forlì-Cesena: si prevede infatti la presenza di 15 ‘stand’ con le eccellenze del territorio proposte dalle principali aziende dei due settori interessati.

Al suo arrivo, previsto intorno alle ore 11, il Presidente sarà ricevuto dal Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena Antonio Corona, dal Sindaco Enzo Lattuca, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dal Presidente di Cesena Fiera, Renzo Piraccini. Dopo i saluti istituzionali, incontrerà gli imprenditori locali e, a seguire, si recherà al Teatro ‘Bonci’ dove si terrà il convegno incentrato sull’agroalimentare, dal titolo "Il valore dell’attività agricola per la qualità della vita del nostro Paese e per la sua immagine internazionale".

Ad accogliere il Presidente lungo il percorso ci saranno le cittadine e i cittadini di Cesena che potranno disporsi nell’area di piazza della Libertà, sotto i porticati di Palazzo O.I.R. e di Corso Garibaldi e nell’area della piazzetta della Chiesa dei Servi. Ampia partecipazione sarà garantita anche al mondo della scuola: gli studenti saranno presenti in piazza Guidazzi, di fronte al teatro ‘Bonci’, e in piazza Bufalini, all’ingresso della Malatestiana. Al termine del convegno infatti il Capo dello Stato, a bordo della sua auto, raggiungerà la Biblioteca per visitare, in forma del tutto riservata, l’Aula del Nuti. L’intero percorso sarà delimitato da transenne.

La visita di Mattarella è stata preparata con cura con l’intervento di numerose personalità e istituzioni. Il sindaco Lattuca ha ringraziato tutti quelli che hanno collaborato. "Ci sarà la massima partecipazione da parte dei cittadini e di tutti coloro che vorranno prendere parte a una giornata storica per Cesena – ha aggiunto Lattuca – . D’intesa con la Prefettura, le Forze dell’ordine e con il Quirinale, stiamo lavorando in modo corposo perché quella del 2 maggio possa essere una giornata di festa per tutti. Per questa ragione saranno adottate speciali misure di sicurezza comprendenti alcune modifiche alla viabilità in tutte le strade interessate dal percorso di visita e nelle vie confluenti, nonché misure specifiche di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Accoglieremo il Presidente della Repubblica all’inizio di Piazza della Libertà, alle spalle del Duomo. Qui avrà inizio la visita, che in un primo momento sarà caratterizzato dall’incontro con il mondo delle imprese. Successivamente il Presidente raggiungerà il teatro ‘Bonci’ dove ad attenderlo ci sarà una platea di 792 persone. Una volta terminato il Convegno sull’agroalimentare, si sposterà in Biblioteca Malatestiana per ammirare la storica Aula del Nuti, manifesto della nostra città".

