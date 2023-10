TopRent: noleggio, collaudi e strutture in quota

All’inizio c’era solo il noleggio, sviluppato fin da subito su un parco mezzi a 360 gradi: dalle piattaforme aeree ai pullmini, dai sollevatori telescopici ai carrelli elevatori, dai macchinari per la movimentazione della terra agli automezzi con cui fare i traslochi. Ma nel corso di quasi un quindicennio – Top Rent è stata fondata nel 2010 – l’attività dell’azienda ravennate si è progressivamente articolata aggiungendo una serie di servizi sempre più vasti e integrati, che ne fanno oggi un partner affidabile e completo per realtà imprenditoriali di ogni tipo. Sempre più centrale, in questo processo di crescita dell’offerta, è il tema della sicurezza. Anche in questo caso, l’esperienza ormai acquisita da Top Rent permette all’azienda di essere un punto di riferimento sul territorio per i sistemi di sicurezza anticaduta (grazie alla possibilità di noleggiare sistemi di ancoraggio, accessori e dispositivi per la protezione individuale, droni per la realizzazione di rilievi topografici), integrati da un servizio qualificato di consulenza, progettazione personalizzata e sviluppo di soluzioni innovative. In questa gamma ampia di servizi, un peso sempre maggiore ha acquisito negli anni il settore della formazione, anche in questo caso utilizzabile in diversi ambiti economici, in primis quello portuale.

"Nella nostra sede ravennate abbiamo un ufficio di formazione interno, con appositi simulatori – sottolinea il titolare dell’azienda, Stefano Morelli –. Un servizio che peraltro possiamo fornire a operatori delle diverse aziende anche sul loro posto di lavoro, oltre che nella nostra sede". Una formazione fondamentale per tutti gli aspetti della sicurezza sul lavoro, dagli ambiti più consueti e generali (il corso di primo soccorso, quello antincendio) a una formazione più mirata su aspetti maggiormente specifici, come quello legato alla sicurezza sui lavori in quota. Tutti ambiti nei quali Top Rent ha ormai un’esperienza consolidata, che si traduce in un’ulteriore gamma di servizi decisamente integrata alla formazione, e rivolta a strutture particolari: quella dei collaudi. Grazie alle competenze e alle certificazioni dei propri addetti, infatti, l’azienda ravennate è accreditata per svolgere ogni tipo di verifiche, collaudi e progettazioni, operazioni fondamentali soprattutto per quanto riguarda le strutture in quota, per valutarne le conformità legate alla sicurezza per i lavoratori e più in generale lo stato di salute. "Insomma, partendo dal servizio originario del noleggio, ci siamo via via specializzati nell’ambito della sicurezza sul lavoro, a livello sia teorico che pratico", riassume Morelli. Così oggi Top Rent può essere davvero un partner a tutto tondo per chiunque, anche in ambito portuale, abbia bisogno di un interlocutore affidabile e qualificato per tenere sotto controllo ogni aspetto relativo all’attività quotidiana delle strutture in quota e di tutti coloro che vi operano.

Maria Vittoria Venturelli