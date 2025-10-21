Trasporti e viabilità: "Lavoro e carichi ci sono, mancano le infrastrutture"

"Il vero problema dell’autotrasporto ravennate non è la mancanza di carichi da gestire ma la viabilità di accesso e deflusso dal porto, nonché quella intorno alla citta. Oltre all’assoluta mancanza di strutture al servizio degli autotrasportatori, visto che di quella progettata in zona Bassette non se ne sa più nulla e i terreni sono li in attesa di opere di edificazione che non partono". Mostra luci e ombre il quadro del settore proposto da Franco Ventimiglia, responsabile aggregato dei Trasporti, logistica e portualità di Cna Ravenna. Iniziando dalle luci, il momento congiunturale appare positivo. "I traffici del Porto sono in aumento nonostante le tante crisi internazionali, guerra in Ucraina e problematiche in Israele prima di tutto – spiega Ventimiglia – e quindi gli autotrasportatori lavorano e con la prospettiva dell’avvio della Zona logistica semplificata lavoreranno sempre di più. Semmai il problema è come lavorano". E il "come lavorano" è essenzialmente legato al dato infrastrutturale ravennate che era, e resta, problematico per le poche vie di accesso/uscita dal Porto ma che ora si è aggravato in ragione dei lavori sulla statale 16, il semianello che funge da circonvallazione della città e che è il tragitto obbligato per i camion.

"La situazione del terminal San Vitale è quella di sempre, con una sola strada di accesso e di uscita, ma anche per quel che riguarda la Baiona serve un miglioramento della viabilità. A tutto questo si sono aggiunti la chiusura del ponte mobile e i lavori sulla statale 16. Avevamo chiesto delle ‘finestre’ di transito ma non se ne è fatto nulla. Il risultato sono stati ingorghi e lunghissimi tempi di attesa che ovviamente non sono un bene per l’autotrasporto. Gli interventi sulle infrastrutture devono essere programmati con più turni di lavoro, con cantieri aperti 24 ore o doppi turni, per ridurne i tempi. Chiediamo di avviare una strategia per la definizione e la realizzazione di corridoi stradali che possano alleggerire il traffico sul nodo di Bologna, il traffico generato dallo spostamento di merci e persone, ad esempio per il Nord dell’Europa, deve trovare percorsi alternativi. Il tratto Cesena-Ferrara mare è il primo passo per creare una valida alternativa per il traffico dal sud al Brennero o ad Est. Gli sviluppi e la crescita dei traffici merci e passeggeri, meriterebbero una rivalutazione anche del tratto successivo sino a Mestre, per completare un asse viario completo alternativo alla Modena Brennero". Ma gli autotrasportatori aspettano anche da anni un’altra importante realizzazione. Si tratta di un’area in zona Bassette che, nei piani dell’Autorità portuale di Ravenna, deve fungere da spazio con servizi e aree di soste per gli autotrasportatori, dai servizi igienici ad un minimarket da uno spazio ristorazione a stanze d’albergo.

E se il primo bando è andato deserto, il secondo ha visto un soggetto farsi avanti. I lavori, però, non sono partiti, "Su questo fronte bisogna accelerare e l’Autorità portuale deve verificare il rispetto del contratto da parte dell’aggiudicatario. Di certo i lavori non sono neppure iniziati e si annunciano tempi lunghi, vista anche la necessità di permessi edilizi per avviare le opere previste che sarebbero fondamentali per rendere più confortevole la vita dell’autotrasportatore e rendere appetibile il lavoro ai giovani", spiega Ventimiglia. Perché i mezzi sono sempre più confortevoli ma gli autisti non possono, e non devono vivere 24 ore sul mezzo. "La legge è chiara – spiega Ventimiglia – e il riposo fine settimanale delle 45 ore non deve avvenire all’interno del mezzo di lavoro. Cosa che, invece, di fatto spesso avviene per l’assoluta carenza di strutture dedicate all’accoglienza degli autotrasportatori, che chiediamo siano potenziate sulle autostrade e le strade di grande percorrenza". D’altra parte, gli autotrasportatori chiedono anche una diversa e più flessibile organizzazione del trasporto. "Siamo favorevolissimi alle autostrade del mare, cioè a quelle navi che portano i Tir da Nord a Sud e da Sud a Nord utilizzando il mare Adriatico, così come guardiamo con favore al trasporto ferroviario. Il treno sarebbe la soluzione giusta per i carichi molto pesanti come quelli dell’acciaio o per i trasporti medio lunghi. L’intermodalità ci vede favorevoli, a patto che si discuta in maniera concreta e approfondita", spiega Ventimiglia. Giorgio Costa