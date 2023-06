Tuffo nella natura incontaminata alle Cascate del Bucamante

Un piccolo angolo di paradiso, al riparo dall’afosa estate e a pochi chilometri dalla pianura, considerato un ‘must’ per gli amanti della natura incontaminata e selvaggia. Basta imboccare la nuova Estense in direzione Pavullo e, in corrispondenza del rettilineo di Riccò, svoltare a destra verso Pazzano. Parliamo della cascate del rio Bucamante, nel territorio di Serramazzoni, da sempre meta turistica per eccellenza di famiglie ed escursionisti. Muniti di un paio di scarpe da trekking ci si può addentrare nel percorso, ben segnalato e accessibile senza grandi difficoltà, che affianca le meravigliose cascate di un torrente dall’acqua fresca e cristallina. "I poeti avrebbero descritto il Bucamante come un ‘locus amoenus’, che incanta per la sua bellezza incontaminata, bellezza che abbiamo il dovere di preservare, ma anche far conoscere – spiega il consigliere comunale di Serramazzoni con delega al Turismo, Alessandra Preti –. È grazie all’aiuto dei volontari che fino ad oggi si sono impegnati nella cura dei sentieri e dell’area che in tanti abbiamo potuto godere di questo incantevole angolo di Appennino. La cosa fondamentale sarà lavorare in sinergia per preservare la sua anima selvaggia, garantendo i servizi necessari: sentieri puliti, segnati, aree organizzate all’inizio del percorso. La nostra idea è promuovere anche trekking organizzati con guide". Guida ambientale-escursionistica che conosce estremamente bene il territorio di Serramazzoni è Stefano Toni del gruppo ‘Oltre i Sentieri’. Sebbene organizzi escursioni fino al crinale dell’Alto Appennino, proprio sabato 3 giugno sarà la volta (in notturna) delle cascate del Bucamante: ritrovo alle 18 al birrificio Birramante in via per Marano 3448, rientro alle 22. Si percorrerà un anello di 7,5 km con circa 350 metri di dislivello e, al rientro, ci sarà la possibilità di una degustazione di birre artigianali; richiesti scarponi, zainetto, torcia frontale ed eventualmente bastoncini (prenotazioni al 3394985520). L’evento è patrocinato da Pro Loco. "Serramazzoni è un territorio meraviglioso, una chicca dell’Appennino – nota Toni – perché ha caratteristiche storiche, geologiche, naturali, di flora e fauna incredibili". Visti i problemi legati alla sosta selvaggia, l’Amministrazione raccomanda di parcheggiare a Pazzano accanto al cimitero, con passeggiata di 2 km per le cascate o al Birramante. Divieto di parcheggio su via Pazzano Estense e via Granarolo.

Riccardo Pugliese