Turismo in crociera I giganti del mare in arrivo al Terminal

Al terminal crociere di Porto Corsini, è previsto il 14 maggio il primo scalo della Explorer of the seas di Royal Caribbean, la nave che utilizzerà il terminal come home port, ruolo ricoperto lo scorso anno dalla Brilliance of the seas. Si tratta di una nave lunga 311 metri, capace di trasportare fino a 3100 passeggeri. Il 15 maggio sarà il turno della Celebrity Constellation – della compagnia satellite di Royal Caribbean, Celebrity Cruises – con 2394 passeggeri.

Anche la Celebrity utilizzerà il terminal come home port. Tra maggio e giugno sono attese 25 navi per un totale di circa 16mila croceristi. (a lato il calendario fino al 30 giugno 2023. Il terminal crociere è stato protagonista al Seatrade cruise global 2023, la più importante fiera mondiale dedicata al mondo croceristico che si tiene a Fort Lauderdale. Tra i temi al centro dei numerosi incontri in calendario, il progetto della nuova Stazione Marittima, che verrà realizzata al terminal Crociere del porto di Ravenna nel 2024. Gli edifici previsti dal progetto saranno dedicati non solo alla funzione crocieristica, ma anche ad altre attività sia per i turisti che per i cittadini. Il terminal crociere si svilupperà su due piani e si collegherà alle navi tramite una passerella in quota, che si estenderà lungo il molo, come una grande terrazza affacciata sul mare dei lidi ravennati, alla quale si agganceranno ponti mobili d’imbarco di nuova generazione.

I cinque volumi esterni, sul lato sud dell’area di concessione, saranno occasione di scambio e di relazione, aree di pausa e di sosta per gli abitanti dei Lidi e della città di Ravenna, i viaggiatori e gli equipaggi, con spazi destinati alle eccellenze locali di street-food, un crew center e un desk per le informazioni turistiche ed esperienziali sul territorio. In generale, il 2023 si annuncia come l’anno della della Blue Economy.

Il nostro Paese totalizzerà 12,8 milioni di passeggeri movimentati con un segno più che positivo rispetto al 2022 (+37%) ma anche del 2019 (+9%) e una previsione di poco meno – secondo fonte Cemar – di 5.000 toccate nave distribuite tra i 72 porti italiani interessati da questo traffico. L’altro dato di grande portata è quello della grande nautica, soprattutto dello yachting (super e mega), nel quale l’Italia sta vivendo un momento boom; con il Mediterraneo destinato già da quest’anno a consolidare il suo ruolo baricentrico.

Con una flotta mondiale di 5.600 unità oltre i 30 metri di lunghezza, cresciuta di sei volte rispetto al 1997 e un ulteriore exploit nelle commesse dei cantieri navali il cui portafoglio ordini oggi è di 668 unità, delle quali ben il 51% griffati “Made in Italy”.