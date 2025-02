Tutti i numeri di un progetto di successo: coinvolti ben 9 Comuni

Trentasette Comunità Solari già operative, 9 Comuni pronti a diventare Città Solari, 3.000 cittadini già parte attiva della transizione energetica. Numeri che testimoniano il successo di un programma ambizioso, nato per rendere l’energia un bene comune, accessibile e condiviso che martedì 4 febbraio ha fatto tappa a Rimini per la firma del Patto di Responsabilità Sociale. Il programma trova solide basi nella Legge Regionale 14/2014, che promuove la responsabilità sociale d’impresa e l’innovazione come strumenti per uno sviluppo sostenibile. Tra gli obiettivi principali figurano la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), l’installazione di impianti fotovoltaici, la realizzazione di infrastrutture di ricarica ultrafast per veicoli elettrici e l’implementazione di sistemi di gestione intelligente dell’energia. «Ogni cittadino può partecipare - ha sottolineato Leonardo Setti, presidente del Centro per le Comunità Solari e professore di energie rinnovabili UNIBO - abbiamo strumenti concreti come le piattaforme solari e modelli di condivisione energetica». Il settore immobiliare si trova al centro della trasformazione, Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, ha posto l’accento sull’importanza di un cambio di mentalità: «I proprietari possono mettere a disposizione i loro spazi per la produzione di energia pulita. È un’opportunità non solo per l’ambiente, ma anche per il territorio». Anche il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, ha sottolineato il valore strategico di questa iniziativa: «La transizione energetica è inevitabile, ma va governata con consapevolezza per evitare disuguaglianze e garantire opportunità a tutti». La firma del Patto rappresenta un passo concreto verso un modello replicabile a livello nazionale e internazionale: «Dimostriamo che esistono realtà che scelgono di investire in un futuro sostenibile - ha concluso il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - questo patto è un impegno concreto per rendere l’energia solare accessibile a tutti. Il nostro obiettivo è lasciare alle future generazioni una città più sostenibile, innovativa e inclusiva».