Un incontro chiave sull'abitare: , Maurizio Gasparri, incontra Confabitare

In una riunione con il Vice Presidente del Senato Maurizio Gasparri, il Presidente Nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, ha presentato il Documento Programmatico 2023-2024. Questo documento riflette l'impegno e le proposte di Confabitare su questioni fondamentali che riguardano la proprietà immobiliare. Nel Documento Programmatico si evidenzia la preoccupazione per l'aumento delle occupazioni abusive e infatti Confabitare ha proposto modifiche al codice penale e di procedura penale, e di rendere l'arresto obbligatorio in flagranza di reato, garantendo inoltre la restituzione immediata dell'immobile all'avente diritto. All’interno del documento troviamo anche proposte sul fronte delle locazioni per studenti universitari e turistiche: la richiesta di convocazione del tavolo dell'emergenza abitativa è stata inviata a diverse province. «Le locazioni turistiche sono un argomento cruciale nell'ambito dell'ospitalità, e stiamo lavorando intensamente per regolamentarle in modo tale da bilanciare il loro impatto sul mercato immobiliare», dichiara Alberto Zanni. Un'ulteriore proposta presente nel documento, si concentra sull'uso strutturato della cedolare secca nelle locazioni commerciali per ridurre il carico fiscale sui locatori, rilanciare il settore commerciale e dell'artigianato, prevedendo misure agevolate per i nuovi contratti e un accordo nazionale per garantirne la stabilità nell'attuazione. Il Senatore Gasparri si è mostrato estremamente coinvolto e interessato a questi temi, manifestando un forte impegno per trovare soluzioni concrete.