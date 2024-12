Un milione di euro per il restyling del Palasport

Un ambizioso progetto di riqualificazione che riguarda il Palasport di piazzale Atleti Azzurri d’Italia è stato candidato dal Comune di Ferrara, con l’obiettivo di ottenere fondi dal Bando “Sport e Periferie 2024” promosso dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con una capienza di 2500 posti, estendibile a 3500, il Palasport rappresenta una delle strutture sportive più grandi della città. Il progetto, del valore complessivo di 1.150.000 euro, mira a migliorare l’efficienza energetica, la sicurezza e l’inclusività di questa struttura storica, inaugurata nel 1982. Di questa cifra, un milione sarà richiesto attraverso il bando, mentre il Comune coprirà i restanti 150mila euro. Gli interventi proposti prevedono il miglioramento dell’isolamento termico, l’impermeabilizzazione della struttura, la sostituzione delle superfici vetrate e il rifacimento dell’impianto di illuminazione. Grazie a queste opere, il Palasport potrà compiere un salto di almeno una classe energetica, riducendo i consumi e garantendo un impatto ambientale minore. «Questo progetto si inserisce in una strategia più ampia di rigenerazione urbana, che mira a migliorare la qualità della vita nelle aree periferiche di Ferrara, già interessate da interventi di riqualificazione negli ultimi anni. Se il finanziamento sarà approvato, i lavori potranno iniziare nel 2025 e si farà in modo da ridurre i disagi per le società sportive, garantendo comunque la fruibilità dell’impianto agli atleti e ai loro supporters. La volontà è quella di offrire a Ferrara un Palasport rinnovato, più sostenibile e inclusivo, al servizio della comunità», chiosa l’assessore Francesco Carità.