Un nuovo modo di riscuotere l'affitto

Attraverso la partnership con Rent2Cash, desideriamo offrire ai nostri associati un’opportunità innovativa per semplificare e rendere più sicura la gestione degli affitti. Rent2Cash è una realtà unica che permette ai locatori di ricevere liquidità anticipata dei canoni di locazione, senza dover attendere le mensilità dell’inquilino. Pertanto, i proprietari possono beneficiare di: • Liquidità anticipata del canone fino a 36 mesi: ideale per i proprietari che necessitano di liquidità per investimenti o altre esigenze finanziarie. • Riduzione del rischio: il locatore non deve preoccuparsi di eventuali ritardi o mancati pagamenti da parte dell'inquilino. • Gestione semplificata: il contratto di locazione rimane invariato, Rent2Cash si occupa della riscossione dei canoni, liberando il locatore da incombenze amministrative. Questa collaborazione segna un cambiamento importante per il futuro del settore, offrendo ai proprietari nuove soluzioni per gestire i propri immobili in modo più sereno e sicuro. In un periodo caratterizzato da incertezze economiche, Confabitare e Rent2Cash offrono risposte concrete e strumenti innovativi per rendere i locatori più consapevoli. Con questa nuova partnership, la gestione degli affitti diventa più semplice, sicura e vantaggiosa per tutti. I soci di Confabitare interessati a saperne di più possono rivolgersi alla propria sede locale o visitare il sito ufficiale di Rent2Cash.