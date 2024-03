"Una casa per tutti" e il "Cohousing sociale" Ecco le proposte al vicesindaco di Bologna

Confabitare in un più ampio progetto di collaborazione con le Istituzioni nazionali e locali su tutto il comparto immobiliare, ha messo a punto alcune ipotesi operative sulle tematiche specifiche della casa e dell’abitare. Fra le tematiche affrontate possono essere di particolare interesse per questa Amministrazione le seguenti proposte inviate al Vicesindaco Emily Clancy Il progetto “Una casa per tutti” porta come filosofia concretamente attuabile “una casa per tutti” e prevede la cessione da parte del Comune di un terreno a imprese private senza imposizione di oneri di urbanizzazione, quindi con un risparmio di partenza da parte del costruttore. L’immobile realizzato su detto terreno sarà costituto da alloggi di categoria A3 da attribuire a famiglie e soggetti individuati dal Comune nell’ambito di situazioni di particolare disagio sociale, economico o abitativo, con contratto di locazione con un canone “calmierato” (quindi più basso di quello così detto “concordato”). L’immobile stesso rimarrà “in concessione” per trenta anni alla impresa costruttrice che si assumerà gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, incamerando i canoni di locazione sino al ripianamento dell’esborso e conseguimento del profitto previamente concordato con l’Ente concedente. Al termine trentennale l’edificio entrerà automaticamente a far parte del patrimonio del Comune concedente. Proposto anche un piano di cohousing sociale - cioè una sorta di “condominio” che, in genere, è costituito da un gruppo di vicini che partecipano alle stesse finalità economiche, sociali e abitative. Essendo questa una possibile forma di trasformazione della società e del vivere insieme, Confabitare ha deciso di analizzare gli aspetti, le forme e le possibilità di attuazione pratica di questa modalità in forma collettiva di una proprietà immobiliare. Lo scopo può essere legato, ad esempio, alle necessità delle persone anziane, alla creazione di comunità energetiche ecosostenibili, alla conduzione di attività turistiche o agricole, così come ad altre e più innovative forme di convivenza.