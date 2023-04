Una giornata speciale Patrignani: "Un onore e una grande occasione di visibilità per la città"

di Annamaria Senni

Corrado Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio cesenate, siete emozionati per la visita a Cesena del presidente Sergio Mattarella?

"È un evento storico per Cesena l’arrivo di un Presidente della Repubblica. Siamo molto felici che si verifichi in un periodo d’oro, quello del Macfrut, evento internazionale ben realizzato dal grande manager Renzo Piraccini".

Confcommercio sarà presente per la visita di Mattarella?

"Saremo presenti ed è un onore poterlo essere. Avere la massima carica dello stato è per noi un evento molto significativo: di più non si poteva avere".

Come si può coinvolgere le attività commerciali del centro per la coreografia nel giorno della visita?

"Come associazione di categoria abbiamo invitato i nostri soci del centro storico ad abbellire le vetrine e a far sì che l’accoglienza al nostro Presidente sia di quelle calorose, così come caloroso è il popolo romagnolo. Invitiamo i nostri soci a creare coreografie nelle vetrine, magari con un vessillo nazionale o con bandierine in mostra. Chiediamo di dare estro alla fantasia dei nostri imprenditori, caratteristica che di certo non gli manca".

Perché è così importante per noi la visita del 2 maggio?

"Perché darà a Cesena una grande visibilità in tutto il paese. È una cosa di cui abbiamo bisogno, perché la provincia di Forlì-Cesena è fortemente imprenditoriale. Il fatto poi che la visita sia improntata sul lavoro è per noi un orgoglio perché in Italia c’è tanto bisogno di lavoro. Il lavoro è dignità".

É soddisfatto che Mattarella incontrerà il mondo delle imprese al Teatro Bonci?

"Sarà un onore poter presentare il nostro ’gioiello’ al Presidente. La scelta di tenere l’incontro in un luogo che ha alle spalle una grande storia è sicuramente indovinata. Il Bonci è una location prestigiosa per Cesena".

E il centro storico di Cesena le pare all’altezza, dopo i vari interventi di riqualificazione di questi anni, per un’accoglienza adeguata?

"Il nostro centro storico è sempre all’altezza. È bellissimo, e bisogna continuare a mantenerlo tale".

Che cosa le piacerebbe chiedere al Presidente per uno stato più amico delle imprese?

"Mi piacerebbe farmi portavoce dei nostri imprenditori e quindi, se potessi, chiederei una fiscalità più a misura del mondo del lavoro. Bisogna tornare a una tassazione giusta per pagare meno e per pagare tutti. Abbiamo fatto ’scappare’ molti imprenditori dall’Italia all’estero, perché non riuscivano a sostenere le spese, perché le tasse sono troppe. Quello per cui si batte Confcommercio è di poter dare più forza alle imprese per continuare il percorso territoriale, sapendo che c’è uno Stato che è vicino al mondo delle imprese e del lavoro".

Quali i nodi più importanti da sciogliere per avere 365 giorni all’anno una città all’altezza del Presidente?

"Cesena è una città non tanto grande, ma è bella di suo, perché i nostri nonni e i nostri padri sono stati bravi nel costruirla nel tempo. Perché rimanga bella anche nel futuro occorre metter in campo tutte le forze per far risplendere la sua bellezza negli anni, quindi occorre continuare in questa direzione".