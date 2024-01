Una sfida da brividi. Ecco gli irriducibili che non rinunciano al bagno d’inverno

di Nives Concolino

Folli? No. Piuttosto audaci e coraggiosi, pronti a tuffarsi in mare anche d’inverno, quando la colonnina di mercurio precipita a zero gradi. Succede a Riccione dove decine d’intrepidi nuotatori sfidano le avversità del tempo nelle acque gelide o anche con la neve, esorcizzando l’inverno. E i loro tuffi, come accade a Capodanno, ma anche quotidianamente e soprattutto ogni sabato e domenica, si trasformano in spettacolo per i curiosi turisti e passanti del posto. È come un rito che si ripete puntualmente in allegria con qualche bicchiere di vin brulè, un assaggio di ciambella e una canzone intonata al momento. Tra i più intrepidi ed eroici nuotatori c’è Sergio Pozzi, 82 anni, con un fisico da far invidia a un baldo giovane. Da 32 anni faccio il bagno d’inverno tutti giorni, tranne quando piove – racconta –. Non mi fermano neppure la neve e le temperature rigide. Quando ho cominciato a fare il bagno d’inverno eravamo solo in tre, io Libero Pecci e Giovanni Mignani. È un bagno che fa solo bene, dopo il brivido iniziale, non si avverte più niente, consiglio a tutti di farlo, consultato il medico". Lo confermano anche altri suoi amici, una ventina, del gruppo Boa Bianca che si ritrova in piazzale San Martino tutte le domeniche mattina. Ne fa parte pure Maurizio Massari, 70 anni. "Se si comincia a fare questo bagno non si smette più, perché l’acqua come una Sirena ti richiama. Io lo faccio dall’inizio del Duemila". Così Sonia Gaffarelli, 70 anni: "Anche le persone freddolose, se lo fanno una volta, lo rifanno, perché è meraviglioso, il contatto con la natura è stupendo, quando si esce, sembra di essere Hulk. Da 22 anni, quando il mare è calmo mi tuffo tutti i giorni". Non è la sola donna della Boa Bianca a fare questa esperienza, tra le tante c’è pure un’altre settantenne, Stefania Muccioli, che commenta: "Mi tuffo perché mi sento bene, nessun brivido, quando esco dall’acqua sento piuttosto caldo". Così Giorgio Poggiali, aggregatosi sei anni fa: "Per me è un ritrovo e poi ci divertiamo in tranquillità". E mentre Adriano Montebelli intona le canzoni di Charles Aznavour altri indossano il costume per immergersi nelle gelide acque. "È stupendo anche di questo dovremmo farne un prodotto turistico", insiste l’audace imprenditore Sergio Cecchetti, nel rivolgersi alla sindaca Daniela Angelini, grande nuotatrice.

Tra gli altri temerari ci sono i ‘vicini di casa’ del gruppo ‘52 Sottozero’, che da undici anni si ritrovano nella Zona 52, sempre vicino piazzale San Martino. "Abbiamo organizzato il nostro bagno facendo in modo divertente una specie di campionato – racconta l’albergatore Fabio Vanucci –. Da novembre ad aprile segniamo le presenze e il punteggio, vince la coppa chi fa più bagni. In tutto, a rotazione, siamo una ventina di persone, con una quota rosa ben rappresentata da otto/nove donne, molto presenti. Non siamo tutti riccionesi. Alcuni nuotatori vengono giù apposta da Reggio Emilia, Bologna e Forlì, qualcuno da Cattolica e Rimini. Oltre al sabato ci tuffiamo per la notturna di Natale, poi a Capodanno, per l’Epifania, a ogni luna piena e appena nevica un po’. A volte andiamo in trasferta altrove, come all’Acquacheta e alle cascate di Premilcuore. Da aprile con la temperatura più mite ci diamo appuntamento all’alba. Siamo nati per goliardia, visti i benefici dei bagni freddi e che in gruppo si sta bene, andiamo avanti".

I tuffi d’inverno sono contagiosi, alcune audaci signore si immergono anche nello specchio d’acqua davanti ai Bagni Novaro, zona 35.