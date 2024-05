Una vita per il Po, risorsa inestimabile

Quando si parla del fiume Po, nella Bassa Reggiana, è impossibile non pensare a Giuliano Landini, un uomo che dalla nascita è sempre stato legato al Grande fiume. La sua passione, l’attività professionale, il suo tempo libero sono sempre stati legati al corso del Po, visto dalla ’sua’ Boretto, il paese dove è ancorata la Stradivari, la principale motonave da turismo del fiume, nota a livello internazionale.

Giuliano Landini, cominciamo dall’inizio della sua storia nel rapporto con il fiume… Ora conduce la Stradivari, lentamente sul Po. Ma da giovane sul fiume correva velocissimo…

"Già, prima di essere capitano di questa imbarcazione, sono stato pilota di motonautica alla Boretto Po. Nel 1983 ho vinto il titolo italiano guidando l’imbarcazione in posizione diversa da quella tradizionale, in ginocchio anziché sdraiato. Poi in occasione di un gemellaggio con la Cina mi recai in Oriente, vincendo la prova sul Fiume Giallo sempre nella classe OA/250. In questa classe ho vinto il Mondiale l’anno successivo, quindi il Tricolore tanto nella OA/250, quanto nella OB/350. Nel 1986 a Nottingham il Mondiale OB/350, secondo italiano a riuscire in questa impresa, ripetendomi nell’87 con un tris: Mondiale, Europeo e Italiano, diventando lo Sportsman dell’Anno. Nel 1993 il debutto nella F3000 salendo sempre sul podio nelle prove mondiali. Nel 1996 nasce la F2 e conquisto subito il bronzo al campionato d’Europa".

Il Po regala da sempre emozioni, ma anche tanti problemi…

"Più che il Po, sono le scelte dell’uomo a provocare i problemi del fiume. Lo dico da sempre: questo corso d’acqua è una risorsa inestimabile per l’agricoltura, per il turismo, per l’economia, per la navigazione. Da decenni sento parlare di progetti, impegni, promesse. Ma si è fatto ancora molto poco rispetto a quello che sarebbe necessario per migliorare le condizioni del maggior fiume italiano. Ma è possibile che con la stessa portata idrica sul Po non si riesce a navigare per le secche mentre altri fiumi, come la Senna in Francia, permettono il passaggio di grandi navi?"

Quest’anno sembra che le piogge primaverili stiano consentendo di garantire ottime condizioni di navigazione per l’estate prossima. Ma avete passato momenti difficili negli ultimi tempi…

"Ci sono lunghi periodi in cui il Po è ridotto a un rigagnolo, navigabile solo con piccole imbarcazioni. Ci sono stati anni in cui l’idrometro, a Boretto, segnava quattro metri sotto lo zero già ad aprile, quando dovrebbe essere almeno a uno o due metri sopra lo zero. Avere ad aprile la quota prevista a luglio-agosto non è certo un buon segno. Quest’anno la situazione è decisamente migliorata grazie alle più abbondanti precipitazioni delle ultime settimane. Ci aspettiamo una stagione di navigazione senza intoppi. Finalmente".

Lei ha lavorato a lungo all’Arni, poi diventato Aipo, l’Agenzia interregionale per il Po. Cosa si dovrebbe fare dal punto di vista tecnico per far fronte alle difficoltà?

"Il Po ha bisogno di sbarramenti, che possano garantire una gestione del fiume quando ha poca acqua e quando ne ha tanta. Di questi interventi ne beneficerebbe anche la sicurezza idraulica di tanti territori, permettendo di regolare in parte le quote del fiume, soprattutto quando il livello, in caso di piena, si avvicina alle sommità degli argini. I progetti ci sono da decenni, ma finora non sono stati messi in pratica. Inoltre, ho sempre ribadito la necessità di una maggiore manutenzione del fondo del fiume. Si sta facendo troppo poco: forse mancano risorse, forse manca l’interesse della politica verso il Po. Sta di fatto che siamo troppo meteo-dipendenti. Con una ideologia evoluta e moderna, si lavorerebbe di più per garantire la massima navigazione sul fiume, una vera e propria autostrada naturale che collega il Paese da ovest ad est. Per alcune tipologie di merci, si potrebbe provvedere a un trasporto via fiume evitando di mettere in strada migliaia di camion".

Ma lei non si arrende…

"Ritengo che gli sbarramenti sul Po siano necessari, per trattenere l’acqua e garantire un livello sempre accettabile, anche in una situazione di gravissima siccità come quella che abbiamo vissuto negli ultimi anni. So che molte associazioni ambientaliste sono contrarie, ma che altre soluzioni propongono? Non si può riempire un lavandino senza mettere il tappo, bisogna realizzare delle dighe come negli altri grandi fiumi europei. Lo sapete che, anche quando è in secca, il Po rilascia in mare milioni di metri cubi di acqua dolce ogni giorno? È tutta risorsa che sarebbe utilissima all’agricoltura. Non si sentirebbe più parlare di limitazione della risorsa per l’irrigazione dei campi. Gli agricoltori si vedrebbero risolto un enorme problema. La politica deve capire che stiamo aspettando da oltre quarant’anni che si risolva il problema Po, dell’acqua, di come trattenerla e di come usarla. Oppure dobbiamo essere costretti ad aspettare che il Po diventi una… autostrada di sabbia?"

Antonio Lecci