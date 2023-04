Uno sguardo al futuro "Ok i nuovi lavori"

"Per il porto di Ravenna questo è, senza dubbio, un periodo che porta a guardare al futuro con maggiore ottimismo rispetto al passato, nella consapevolezza che ogni componente del cluster portuale dovrà dare il massimo per far compiere allo scalo marittimo con nuovi fondali, il salto di qualità che tutti auspichiamo". Carlo Facchini, che con il fratello Roberto è titolare della Olympia di Navigazione, parte da questa riflessione per descrivere il clima che si respira oggi nel porto di Ravenna, alle prese con l’approfondimento dei fondali a – 12,50 e a -14,50 metri. "La nostra azienda guarda con molto interesse ai lavori in corso – aggiunge l’imprenditore – perché nel giro di qualche anno ci porteranno ad avere nuovi fondali e nuove banchine, ciò significa opportunità di crescita per le aziende. Non dobbiamo dimenticare un terzo fatto estremamente importante se guardiamo la realtà dei porti italiani: il nostro porto ha ampie aree destinate alla logistica che altri non si sognano nemmeno. Tutto ciò può farci puntare su nuove prospettive di sviluppo, fra queste colloco sicuramente il Polo del freddo con magazzini refrigerati e tutti i servizi logistici necessari per l’import export di ortofrutta e di altri prodotti alimentari".

Olympia di Navigazione, fondata 40 anni fa, è un’impresa snella ed efficiente. Oltre alla sede di Ravenna, l’azienda mette a disposizione anche i suoi uffici presenti in tutti i porti italiani e i suoi agenti esteri. Negli ultimi 30 anni, Olympia di Navigazione si è specializzata nel trasporto di merce fresca refrigerata proveniente da tutto il mondo con una particolare attenzione all’ortofrutta. A seguito di continuativi rapporti e di una crescente richiesta, Olympia ha da qualche anno dedicato un ufficio esclusivamente allo scopo di fornire un servizio efficace e tempestivo ai suoi partner che operano nella produzione e importazione di prodotti freschi. Questo permette di garantire una supervisione a tutti i livelli da parte di personale preparato e in grado di gestire tutte le complesse procedure che implica questa delicata tipologia di traffico. Le aree geografiche nelle quali opera maggiormente sono il bacino Mediterraneo poi Argentina, Sud Africa, India e Cina. Nel settore delle spedizioni internazionali, Olympia di Navigazione offre alle aziende di import ed export un servizio completo di consulenza e di organizzazione trasporto merci con lo scopo di soddisfare le richieste dei propri clienti nel modo più conveniente ed efficace, ottimizzando tempi e costi secondo le esigenze eviden- ziate. Opera nelle spedizioni via mare, terra, aerea.