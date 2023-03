Ushac in campo per uno sport senza barriere

E’ nata 37 anni fa per rispondere alle esigenze dei ragazzi disabili di avere una vita sociale gratificante, attraverso l’attività sportiva e di comunità, e aiutare le loro famiglie a prevenire situazioni di isolamento. Da quel lontano 1986, quando un gruppo di genitori e volontari guidati da Armando Violi diede vita all’Ushac di Carpi (Unione Sportiva Portatori di Handicap), l’associazione è diventata un punto di riferimento imprescindibile. Il piccolo gruppo iniziale ora è diventata una grande famiglia con oltre un’ottantina di tesserati, da sempre affiliata al Centro Sportivo Italiano di Carpi, capace di dare un’offerta a trecentosessanta gradi, come racconta il presidente Carlo Alberto Fontanesi, che nel 2009 ereditò il timone proprio da Violi. "A metà anni ’80 alcune famiglie portavano i ragazzi a Modena – racconta – dove c’era già un primo esperimento per i portatori di handicap e così venne l’idea di fare qualcosa anche a Carpi. Da subito ci fu grande fermento, dal 1987 organizzammo una gara di atletica che richiamava oltre una ventina di società da tutto il Nord che poi è stata sospesa per il Covid, ma speriamo a breve di poterla riproporre". Il ventaglio di attività sportive che propone l’Ushac è molto ampio, con...