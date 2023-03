"Vent’anni di amicizia e aiuti ai popoli in difficoltà"

L’ultima missione nel continente africano della Associazione "Africa Libera ODV" è rientrata in Italia il 22 gennaio. Durante il soggiorno iniziato a fine novembre dei 9 partecipanti a questo viaggio della solidarietà, cui hanno preso parte anche l’assessora al comune di Carpi Tamara Calzolari e la dottoressa Licia Mantovani di Soliera, sono state inaugurate due strutture sanitarie in Costa d’Avorio, a Guiglo-Zagna un Centro sanitario di 720 metri quadri, con accanto un pozzo di acqua pulita, e a Soumaye il Consultorio sanitario, anch’esso dotato di un pozzo, e due pozzi acquiferi a Bolgatanga in Ghana, terminati i primi di dicembre. "In questo viaggio – racconta il presidente e animatore di Africa Libera Marino Malaguti – abbiamo visto quanto ci sia bisogno di amicizia, di solidarietà, di lavoro, di sviluppo sostenibile, di uguaglianza. Questo è lo spirito, l’impegno di lavoro ogni giorno di Africa Libera. Aiutiamo i popoli in difficoltà, aiutiamo chi fa bene cooperazione, chi promuove amore, conoscenza, sorrisi, rispetto di genere e di specie". Queste le parole d’ordine praticate e fatte proprie da quasi venti anni da questa associazione carpigiana che si appoggia su due sedi, una alla Casa del Volontariato e l’altra presso la Polisportiva Sanmarinese, e che...