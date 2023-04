Verso l’Asia a tutto gas Le prime mille Bmw salpate per la Corea del Sud

Un mese fa la costituzione della newco Asia, acronimo di Altmann Sapir Intermodal Autoterminal, tra Gruppo Sapir e Ars Altmann, colosso della logistica. In contemporanea, l’arrivo dei treni con gli ultimi modelli di vetture Bmw destinati alla Corea del Sud. Stoccate in alcuni piazzali messi a disposizione da Sapir e Tcr, le oltre mille auto sono state imbarcate sulla Mn Liberty Passion nei giorni scorsi e ora navigano verso l’Asia orientale. E dire che il report di fine gennaio dell’Autorità di sistema portuale di Ravenna, riportava chiaramente quanto l’automotive incidesse poco o nulla sui traffici: "Molto negativo il risultato nel mese di gennaio 2023 per i veicoli a motore, pari a soli 40 pezzi, contro i 1.129 dello scorso anno (-96,5%)". Adesso ne arrivano e partono un migliaio per volta.

I riflessi positivi sono evidenti. Solo per la Compagnia portuale significa destinare alla movimentazione delle Bmw, almeno 7080 lavoratori. Ma c’è lavoro per il Tcr, per agenzie marittime, case di spedizione, e un legame con Altmann foriero di altre buone notizie. La nuova società Asia mira, infatti, a fornire servizi logistici e terminalistici anche ad altri importanti brand del settore automotive. La scelta di Ravenna come base strategica è in linea con le direttive del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica. L’intercettazione dei flussi di automobili attraverso un sistema intermodale ferro-mare consentirà al porto adriatico di proporre un’alternativa solida e concreta ai porti del Nord Europa per tutte le rotte con origine o destinazione nei Paesi dell’Europa Continentale, nella penisola arabica, in India e nel Far East. Le vetture del brand Bmw sono arrivate all’interno del Terminal Container via treno. Gli 8 convogli partiti dagli stabilimenti hanno raggiunto lo scalo ravennate in tempi stretti grazie all’efficienza delle imprese ferroviarie utilizzate da Ars Altmann. La flotta attuale, dal punto di vista ferroviario, di Altmann vede la presenza nell’organico di oltre 1.100 carri a due piani chiusi, 1.750 carri a due piani aperti e 150 carri pianali aperti, che vengono operati ai massimi standard tecnici con un utilizzo ottimale della capacità e una percentuale minima di guasti. Maximilian Altmann (amministratore delegato del Gruppo bavarese) alla partenza della nave ha spiegato che “la prova generale è riuscita, essa conferma la strategia del gruppo Altmann di offrire ai clienti automotive una soluzione logistica a gestione unica ed integrata terra-ferro-mare, quindi a partire dall’handling delle vetture in fabbrica passando per il trasporto con treni e camion di proprietà, fino alla gestione terminalistica, ora finalmente anche portuale".

"Un progetto importante che apre le porte alla mobilità del futuro in ottica ecosostenibile – commentano Riccardo Sabadini e Mauro Pepoli, presidente e ad del Gruppo Sapir, e Giannantonio Mingozzi, presidente de Tcr – , con una perfetta sinergia tra il trasporto ferroviario e le connessioni marittime; un mercato al quale teniamo molto e per il quale abbiamo messo a disposizione le nostre migliori risorse e mezzi adeguati affinchè il progetto Asia riesca in tutti gli aspetti e con le reciproche soddisfazioni".