Zona logistica semplificata. Firmata l’intesa per rafforzare la competitività del sistema produttivo

Zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna: Regione, Autorità portuale e Agenzia delle Dogane insieme per la crescita e il potenziamento del sistema logistico dell’intero territorio con al centro il Porto di Ravenna. Integrazione delle piattaforme logistiche regionali con il sistema doganale anche per semplificare il ciclo import/export, utilizzo di tecnologie digitali per facilitare i processi di import/export e l’individuazione condivisa dei punti di inefficienza nella movimentazione multimodale delle merci, iniziative di comunicazione e valorizzazione delle opportunità legate alla Zlser (Zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna legata al Porto di Ravenna) e all’eventuale Zfd (zona franca doganale).

È stato firmato a Bologna - dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, dall’assessora alle Infrastrutture, Irene Priolo, dal direttore territoriale dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli, Marco Cutaia, e dal commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, Francesco Benevolo - il protocollo di intesa, che avrà una durata triennale, e impegna le istituzioni a collaborare nello sviluppo della Zlser, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del territorio e renderlo un hub strategico nei traffici internazionali. L’accordo prevede l’aggiornamento di studi e analisi sui flussi di merci, la valutazione della Zfd e la promozione di filiere e distretti produttivi ad alto valore aggiunto, con un’attenzione particolare ai mercati esteri. Il tutto, come ha precisato de Pascale, nell’ambito del rafforzamento del collegamento del Porto di Ravenna con Ferrara, e quindi sia con la dorsale del Brennero sia verso Venezia, per facilitare il transito delle merci.

"L’intesa – hanno affermano de Pascale e Priolo - permetterà di sviluppare a pieno le potenzialità della Zona logistica semplificata Emilia-Romagna, che ha nel Porto Ravenna il sistema portuale di riferimento, con l’obiettivo di integrare le infrastrutture logistiche regionali, connetterle con le aree produttive e commerciali regionali e accrescere l’efficienza nella movimentazione delle merci. Sarà esplorata la strada della possibile istituzione di una Zona franca doganale". L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha spiegato il direttore Territoriale Marco Cutaia, "metterà a disposizione competenze e strumenti per semplificare i flussi commerciali, rendere più efficiente la catena logistica e favorire la crescita delle imprese del territorio" consentendo al Porto di disporre di un ulteriore efficace elemento di attrattività quale hub logistico strategico al servizio del sistema produttivo del paese. "L’istituzione della Zls – ha concluso Francesco Benevolo, commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale di Ravenna – rappresenta una concreta opportunità per ulteriormente consolidare quel sistema logistico regionale che vede nel Porto di Ravenna la propria porta di accesso ai mercati internazionali".

Giorgio Costa