Commercio e sostenibilità, un equilibrio da tutelare

AssoBio è l’Associazione nazionale delle imprese di trasformazione e distribuzione di prodotti biologici che, con più di 140 soci sul territorio nazionale, rappresenta il 70% del valore dei consumi del mercato biologico in Italia, una quota significativa che la rende uno dei principali gruppi di rappresentanza nazionale del settore.

Numerose sono le sue attività, presso istituzioni nazionali e internazionali, volte a favorire il dialogo proficuo tra governo, amministrazioni e imprese, agevolando così lo sviluppo del sistema industriale italiano verso una sempre maggiore responsabilità ambientale e sociale.

AssoBio progetta e conduce interventi di rappresentanza della comunità imprenditoriale del settore agroalimentare e cosmetico biologico e fornisce, al contempo, numerosi servizi alle imprese rappresentandole a convegni, fiere di settore ed eventi. L’obiettivo dell’associazione è, dunque, non solo politico, ma anche culturale per aiutare a diffondere la filosofia del biologico, ovvero, quella della creazione di prodotti sani, realizzati nel totale rispetto dell’ambiente e garantiti per legge, al fine di mantenere il sempre più difficile equilibrio tra commercio e sostenibilità ambientale, garantendo così un futuro più sostenibile alle future generazioni.