Dieci soci e fatturato a 40 milioni di euro

Selenella è una realtà associativa che riunisce 10 soci, ovvero 1 organizzazione di produttori, 2 cooperative e 7 commercianti privati, a cui fanno capo 320 imprenditori agricoli distribuiti sul territorio nazionale, per un totale di 60 mila tonnellate di patate di alta qualità prodotte e 40 milioni di euro di fatturato.

Il Consorzio Selenella - Patata Italiana di Qualità - "offre un’ampia gamma di referenze, 100% Made in Italy – spiega il presidente Cristiani –, con alti requisiti di qualità nutrizionale e produttiva: dalla patata Classica alla Novella, fino ad arrivare a referenze quali carote e cipolle. Selenella è presente, con quote a valori in crescita, presso le principali insegne della Gdo: dai supermercati agli iper, dai discount al libero servizio. I numeri sono in costante aumento e testimoniano la fedeltà del consumatore che riconosce il nostro impegno nel garantire qualità e sostenibilità delle produzioni. Oggi il marchio Selenella - che, per brand awareness, si posiziona tra i primi cinque del comparto frutta e verdura - è leader nel settore delle patate confezionate grazie a una quota di mercato a valore pari al 20%" conclude Cristiani.