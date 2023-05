Il Pnrr occasione per voltare pagina

Gli edifici hanno bisogno di energia per garantire la temperatura di comfort o permettere l’uso di elettrodomestici e della luce. Oggi sono disponibili sistemi di produzione di energia a emissioni zero per soddisfare le richieste delle abitazioni, senza emettere gas climalteranti. Le fonti energetiche rinnovabili hanno assunto un peso sempre maggiore nella produzione energetica a livello mondiale, grazie alle loro caratteristiche di ‘inesauribilità’ e minimo impatto ambientale, perché non producono gas serra, né scorie inquinanti. Rientra fra queste nuove tecnologie quella fotovoltaica, che trasforma le radiazioni solari in elettricità, producendo così energia. L’impianto fotovoltaico è composto da un generatore, da un sistema di condizionamento e controllo della potenza (inverter), da un eventuale sistema di accumulo dell’energia e dalla struttura di sostegno. Ci sono anche impianti solari termici, che agiscono con lo stesso principio del fotovoltaico, focalizzandosi sull’acqua. I pannelli producono acqua calda sfruttando l’energia del sole. Nell’ambito di Bologna Missione Clima, sono stati ricevuti fondi provenienti dalle risorse del Pnrr per il finanziamento di due progetti che vanno in una direzione sostenibile. Per il mercato del Caab, infatti, è in arrivo un nuovo impianto fotovoltaico che porterà alla piena autonomia energetica della struttura.