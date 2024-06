Il traguardo di Fruttagel. Trent’anni di etica e sviluppo

Trent’anni di successi. Li ha festeggiati Fruttagel ’in famiglia’, con una festa dell’orgoglio e dell’attaccamento di tantissimi dipendenti e dei loro familiari, dei soci e dei principali interlocutori dell’azienda. Fulcro degli eventi lo stabilimento di Alfonsine, in provincia di Ravenna, dove l’azienda è nata nel 1994, con un evento parallelo andato in scena nello stabilimento di Larino, in Molise.

La grande festa di Alfonsine ha visto 1600 partecipanti, in visita allo stabilimento mentre fuori i più piccoli si divertivano negli stand dedicati alle famiglie, per i 10 anni del progetto Ortilio, e con un laboratorio sensoriale con i prodotti Almaverde Bio. Da segnalare anche un concerto aperto alla cittadinanza e un convegno sullo spreco alimentare al museo Classis di Ravenna. Tra i momenti più emozionanti, salutati dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini (in video) e dal prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ci sono stati la premiazione di 29 dipendenti in forza all’azienda da 30 anni e la consegna di un’onorificenza a due dipendenti che salvarono la vita a un collega con l’uso del defibrillatore.

Simboli del fatto che "Fruttagel è più di ogni altra cosa le persone che ci lavorano, – come amano dire il presidente, Stanislao Fabbrino, e il dg, Paolo Cristofori –. Ed è per quelle persone, per la loro bellezza e competenza, per garantire lo stesso futuro fatto di successi alle nuove generazioni, che dovremo continuare, da cooperatori responsabili e sostenibili, a investire e gestire al meglio Fruttagel".

Il futuro è scritto nel Bilancio sociale 2023, con i sui impegni di etica e di crescita "volti a consolidare lo sviluppo dell’azienda e il benessere dei propri lavoratori dipendenti, collaboratori e fornitori", vi si legge, anche grazie a un codice etico in vigore dal 2009 e a un Modello di organizzazione e controllo introdotto nel 2008 per assicurare trasparenza alla struttura.

L’elaborazione del nuovo Piano Industriale 2024-2027 rappresenta la novità principale del prossimo quadriennio, che ha come base i buoni risultati del 2023 (155 milioni di euro di fatturato, +11 milioni sul 2022), nonostante anni funestati da incertezze ed effetti negativi sul fronte dei costi e del mercato legati al Covid, alla guerra in Ucraina e a una grave crisi climatica continuata nel 2023, con conseguenze sul reperimento di materie prime italiane e sui loro costi. Ma il futuro, assicurano da Alfonsine, continua con l’impegno e la passione di sempre e con tante novità sulle tavole degli italiani. Una su tutte le Verdure grigliate con carote, con verdure provenienti da campi italiani, senza condimenti e in busta compostabile.