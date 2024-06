La missione di Eco.Ser.: "Gestione dei rifiuti, al fianco delle imprese lungo tutto il percorso"

di Federico Tommasini

Lo sviluppo industriale incontra la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente. Da Eco.Ser. tutto questo è possibile. L’azienda con sede a Villanova di Castenaso opera nel settore dei servizi ambientali dal 1995, partecipando attivamente dall’inizio alla fine alla vita dei rifiuti industriali. Gilberto Gherardi, amministratore dell’azienda, ci tiene a specificare che da Eco.Ser. diversificare è la vera parola d’ordine. "Quello dei servizi ambientale è un mondo molto ampio. L’azienda si occupa della gestione e dello stoccaggio di rifiuti prodotti da imprese, della bonifica ambientale, dei trasporti e delle consulenze. Sarebbe molto più semplice ricevere la telefonata di un cliente, ritirare il rifiuto ed andarsene. Eco.Ser. si impegna ad assistere l’impresa in prima persona attraverso consulenze, soluzioni logistiche e di intermediazione. Quello del ritiro è solo l’ultimo passo".

Quando l’azienda viene chiamata a ritirare un rifiuto la prima cosa che viene fatta è inviare sul campo un esperto che studi la tipologia di impresa e la modalità migliore per lo smaltimento oppure se è possibile il riciclo. "Non prendiamo semplicemente il materiale di scarto, ma offriamo precedentemente un servizio che si impegna a proporre la soluzione migliore per soddisfare il cliente, rispettando in primo luogo l’ambiente". Eco.Ser. porta avanti un importante impegno nell’ambito della sostenibilità. Un modus operandi vincente è quello di insegnare ai clienti la modalità in cui lavorare per produrre meno rifiuti. Potrebbe sembrare un controsenso se si pensa che l’azienda si occupa proprio degli scarti industriali. "La questione etica di questi tempi è fondamentale. Il rapporto con i rifiuti è un aspetto delle nostre vite e dobbiamo conviverci, senza nascondere la testa sotto la sabbia".

L’impianto di stoccaggio di Eco.Ser. è lo stesso dal 1995, sempre nel cuore di Villanova di Castenaso, un modo per tenere alto il rapporto con il territorio, un aspetto che Gherardi tiene a sottolineare. "La nostra azienda fattura 8 milioni e mezzo di euro l’anno e confidiamo di crescere in futuro. Un punto però rimane irremovibile: la zona. Prima o poi ci dovremo allargare perché la sede dove siamo ora non basterà più, ma ci teniamo a rimanere in provincia di Bologna, per puntare sempre di più su quella zona". La gestione dei rifiuti secondo Eco.Ser. significa una pianificazione nei minimi dettagli di tutti gli interventi necessari, dal trasporto al trattamento adeguato ad ogni caso specifico. L’efficiente parco mezzi di cui dispone l’azienda facilita le questioni logistiche e permette di avere un’area di influenza che abbraccia tutto il centro-nord della Penisola, potendo gestire tutte le tipologie di rifiuti. Da quelli urbani a quelli speciali e pericolosi come l’amianto. "Grazie alle evidenze mediche e scientifiche ci possiamo occupare dello smaltimento dell’eternit in superficie in completa sicurezza. Esso è estremamente pericoloso se è esposto all’aria perché può disperdere nell’ambiente materiali nocivi. Eco.Ser. è uno dei pochi siti di smaltimento di questi materiali in Emilia Romagna".

Nel grande ciclo della vita nulla viene gettato via e così anche i materiali di scarto provenienti dalle varie lavorazioni vengono trasformati ad esempio in fanghi di origine agro-alimentare che a contatto con il terreno forniscono un beneficio riducendo la necessità di concimazione. Un’azienda che guarda al proprio futuro e a quello dell’ambiente circostante "L’attenzione costante al riciclo si deve anche alla modalità di produrre che negli anni è visibilmente cambiata, migliorandosi. Le aziende lavorano in maniera meno impattante e quindi la quantità del rifiuto risulta essere meno. Anche questo è uno dei motivi per il quale abbiamo deciso di diversificare la nostra offerta, puntando anche sulla bonifica ambientale, la consulenza e i trasporti. Sicuramente ci sono ancora temi di fondo che devono essere migliorati ma la direzione che sta prendendo l’opinione pubblica nei confronti della sostenibilità fa ben sperare".