Risparmio e consumi Ecco lo sportello energia

È attivo da un paio di mesi – solo on line – lo Sportello energia, un nuovo servizio promosso dal Comune e gestito dall’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (Aess) e di cui sono occupate Anna Lisa Boni, l’assessora al Coordinamento transizione ecologica e patto per il clima, ed Emily Clancy, vicesindaca con delega all’ufficio Clima (nella foto). L’assessora Boni ha sottolineato "l’importanza che si attivino i privati cittaidni per affiancarsi a quanto il pubblico fa per la transizione ecologica", mentre la vicesindaca Emily Clancy ha ricordato che compito dell’Amministrazione è "fornire supporto ai cittadini più colpiti dalla povertà energetica, attraverso strumenti e informazioni accessibili".

Lo sportello offre gratuitamente informazioni su energie rinnovabili, efficienza energetica, risparmio e consumi consapevoli, misure di contrasto alla povertà energetica. Lo sportello non fornisce consulenza commerciale sui gestori o fornitori di servizi energetici.

L’obiettivo del servizio è migliorare la conoscenza della cittadinanza sui benefici che derivano dall’impiego di fonti rinnovabili, aumentare la consapevolezza energetica sui propri consumi, orientare i comportamenti verso l’efficienza energetica suggerendo buone pratiche che possono avere ricadute non solo sul costo della bolletta ma anche sulle politiche di decarbonizzazione.

Per esempio, è possibile sapere come leggere la bolletta, come diminuire i consumi energetici, quali sono le energie rinnovabili e come utilizzarle, come autoprodurre energia rinnovabile, conoscere le detrazioni fiscali ed incentivi in base alla legislazione statale e molte altre informazioni.

"L’attivazione di questo sportello – ha aggiunto Boni – è un ulteriore passo avanti di ‘Bologna missione clima’, visto che la nostra città è una di quelle che intendono raggiungere la neturalità climatica entro il 2030. In questi primi mesi di attività lo sportello ha già avuto centinaia di prenotazioni".

Lo sportello è operativo solo a distanza, è possibile contattarlo scrivendo un’email a [email protected] oppure telefonando al numero 051 219 3399 il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12.