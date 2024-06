Torna B2Cheese, il salone dei prodotti caseari

Tra gli appuntamenti più attesi del settore, il 25 e 26 settembre alla Fiera di Bergamo torna B2cheese, il salone internazionale organizzato da Promoberg in collaborazione con l’associazione The Cheese Valleys Le Tre Signorie e l’agenzia di marketing e comunicazione PG&W riservato esclusivamente a buyer e operatori del settore lattiero-caseario. Dal latte al mercato, direttamente dai caseifici e dagli stagionatori al centro espositivo e congressuale del capoluogo orobico, la terza edizione dell’unica fiera internazionale business to business (B2B) del settore organizzata in Italia metterà al centro i protagonisti di una indiscussa eccellenza del made in Italy nel mondo, sia sulle tavole che nei dati economici, riunendo e rappresentando un intero settore che, coeso, può superare il confronto con la sfida dell’internazionalizzazione, partendo da un patrimonio di prodotti che non ha eguali nel mondo.

Nel percorso di avvicinamento, B2Cheese 2024 ha tagliato lunedì 10 giugno un’altra importante tappa, con la presentazione del progetto e gli sviluppi delle collaborazioni nella prestigiosa sede a Milano City Life di PwC Italia, tra i partner dell’evento. Moderati da Alberto Gottardi, Vicepresidente Progetto Forme, sono intervenuti: Andrea Guerini, Senior Manager PwC Italia, che oltre a fare gli onori di casa.