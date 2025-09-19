A Fabriano un mix tra leader consolidati e talenti di domani

Idee chiare, squadra competitiva e sostenibilità. La nuova stagione della Ristopro Fabriano si apre con entusiasmo, consapevolezza e un progetto chiaro. Dopo annate vissute tra alti e bassi, la società ha scelto di voltare pagina puntando su valori solidi: competitività in campo, sostenibilità fuori dal parquet e una forte identità condivisa. La Serie B si conferma un campionato duro, competitivo e ricco di avversarie ambiziose, ma per Fabriano rappresenta un’occasione concreta per rilanciarsi con serietà, credibilità e continuità. La costruzione della squadra è partita da un’idea semplice, ma ambiziosa: creare un gruppo vero. Un mix equilibrato tra esperienza e gioventù, tra leadership consolidata e nuove energie. La volontà non è solo quella di vincere, ma di crescere, costruire, far maturare un’identità tecnica e umana che possa riportare la Ristopro tra le più rispettate della categoria.

Alla guida tecnica è stato scelto coach Luciano Nunzi, allenatore esperto e motivato, che ha sposato con convinzione la visione del club: "Abbiamo costruito una squadra che unisce esperienza e freschezza, inserendo profili affidabili e giovani di prospettiva, oltre a uno straniero dal grande potenziale. Per alcuni sarà il primo vero banco di prova in Serie B: una sfida, sì, ma anche un’occasione per dimostrare il proprio valore". Il cuore del progetto è rappresentato da tre colonne portanti: Simone Centanni, Filiberto Dri e Riziero Ponziani. Il capitano Centanni, vera bandiera della Janus, affronterà la sua quarta stagione consecutiva in biancoblù. Oltre 100 presenze ufficiali e più di 1000 punti lo rendono un simbolo del club. Miglior marcatore in B nella stagione 18/19, porterà come sempre visione, carisma e capacità di incidere nei momenti chiave. Con lui, confermatissimo, Dri: guardia esperta, mano educata e testa lucida. Con oltre 6000 punti in carriera in Serie B, è una certezza dentro e fuori dal campo. Nel pitturato arriva Ponziani, lungo classe ’94 reduce da Legnano e Jesi. Campione di Serie B e vincitore della Supercoppa con Orzinuovi, porterà solidità, intelligenza cestistica e presenza fisica. Tra le novità spicca Kārlis Šilke-Žunda, centro lettone classe 2001. Dotato di struttura fisica e margini di crescita, è una scommessa affascinante. A completare il reparto lunghi saranno Andrea Beltrami e Sebastian Redini, giovani motivati e desiderosi di mettersi in mostra.

Grande attenzione anche al settore giovanile. In regia spazio a Riccardo Romondia (2005) e Santiago Beyrne (2004), due prospetti che porteranno ritmo e freschezza. Sulle ali, Davide Vavoli e Mahamadou Diarra aggiungeranno atletismo, intensità e competitività. La Ristopro 2025/26 nasce con un’identità precisa: essere una squadra vera, costruita per crescere e lottare insieme. Il mix di veterani e giovani promesse è stato scelto non solo per le qualità tecniche, ma per mentalità e attitudine. La stagione è alle porte, e questa squadra vuole essere molto più di un gruppo: vuole riflettere il carattere della sua città. Determinata, unita, affamata.