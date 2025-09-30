A2 maschile, torna il derby marchigiano Fano e Macerata, il sogno è la promozione

Ripartirà con un calendario vicino a quello della Superlega la Serie A2 Credem Banca, con 14 formazioni al via per giocarsi la promozione nella massima serie italiana. Lo scorso anno è toccato a Cuneo, che è riuscita a battere in finale playoff Brescia, una delle favorite di questa stagione con tanta voglia di riscatto. Si partirà il prossimo 19 ottobre, con l’ultima giornata di regular season in programma il 29 marzo. Seguiranno poi i playoff per le prime otto qualifiche, che andranno a stabilire l’unica squadra promossa. La SerieA2 saluta Reggio Emilia e OmiFer Palmi, retrocesse nella passata stagione, e accoglie Rinascita Volley Lagonegro e Romeo Sorrento, salite di categoria dopo aver vinto le rispettive finali playoff promozione. Novità anche la presenza di Taranto, retrocessa dalla Superlega dopo l’ultimo posto nella regular season e già tra le favorite per ritornare subito tra le grandi. Confermate le altre undici squadre della scorsa stagione. Spazio dunque a nuovi capitoli del derby marchigiano tra Virtus Volley Fano e la Pallavolo Macerata, con quest’ultima che è andata incontro a una grande rivoluzione. Un nuovo tecnico, Romano Giannini vice di Medei a Lube, un nuovo staff e una squadra profondamente rinnovata con il ritorno a casa di Tommaso Fabi e i grandi innesti di Ionut Ambrose e il giovane Nicolò Garello. Dall’altra parte Fano conferma la sua squadra, chiudendo il grande colpo Fabio Ricci, ex Nazionale e che arriva dalla Superlega. Resterà a Fano Stefano Mengozzi, ormai alla ventesima stagione tra Superlega e Serie A2. Due squadre profondamente rinforzate, che regaleranno spettacolo nel derby in programma all’undicesima giornata, il 21 dicembre. Tra le novità della stagione c’è la Coppa Italia A2 che sarà disputata non più a fine stagione, ma al termine del girone di andata, con la partecipazione delle squadre piazzate dal 1° all’8° posto in classifica. Si ritorna ad una formula a gara secca con la finale in programma il 22 febbraio, prima della fine della regular season. Le squadre tra le prime otto dovranno dunque gestire le energie, tra la voglia di alzare la Coppa Italia e il cercare un piazzamento per i playoff qualificazione.