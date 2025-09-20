Adamant, tutta la carica del coach. Benedetto è nel cuore dei tifosi: "Siamo giovani, dovremo soffrire»

A guidare l’Adamant in B Nazionale ci sarà il confermatissimo Giovanni Benedetto, arrivato nel gennaio del 2024 a risollevare le sorti di una squadra che stava attraversando un periodo complicatissimo, ben al di sotto delle aspettative stagionali. Il suo cammino? Una promozione sfiorata al primo anno e poi colta al secondo, l’ennesima della sua vincente carriera. Il tecnico reggino riscopre così la B1 da protagonista, e vuole condurre la sua squadra ad obiettivi importanti: "Dovremo soffrire parecchio, siamo una squadra giovane che avrà il compito di crescere in fretta per essere pronta a questi livelli – la sua analisi -. Abbiamo la fortuna di avere con noi dei ragazzi intelligenti, in preseason siamo andati bene in attacco, dimostrando di poter segnare in ogni modo e condividendo il pallone: dobbiamo continuare a giocare così, divertendo la nostra gente in modo da alimentare quell’entusiasmo che si è creato nei mesi scorsi. I ragazzi sono migliorati tantissimo in questi 40 giorni di lavoro, i più esperti mi hanno aiutato ad indirizzare i più giovani: Marchini, Casagrande e Renzi sono già dei punti di riferimento per tutto il gruppo".

Se in questi due anni di B Interregionale l’Adamant aveva l’obbligo di vincere a tutti i costi, diversa sarà la situazione di partenza in B1: gli estensi partono con l’obiettivo di salvarsi e di consolidarsi in una categoria in cui sono tante le squadre pronte a fare il salto. Una di queste è Livorno, che Ferrara affronterà all’esordio: "Parliamo di due filosofie differenti, noi vogliamo crescere passo dopo passo, loro puntano subito alla promozione – dice Benedetto -. Ne incroceremo tante di formazioni costruite per il vertice, ma vogliamo giocarcela con tutti: fondamentale sarà la spinta della nostra gente, ricreare quell’atmosfera e quell’entusiasmo che lo scorso anno ci hanno aiutato a vincere il campionato. La Bondi Arena dovrà diventare il nostro fortino".

L’Adamant parte dunque senza la pressione degli ultimi due anni, ma forte di una solidità ritrovata e di una tifoseria di nuovo vicina alla propria squadra di pallacanestro. In panchina coach Benedetto rappresenta una garanzia, e l’obiettivo della società è quello di costruire assieme a lui un progetto a tutto tondo, che coinvolga anche il settore giovanile. A più di un anno e mezzo dal suo arrivo a Ferrara, la sensazione è che il club biancazzurro abbia trovato il suo condottiero anche per le stagioni a venire: sarà il campo, come sempre, a dare le giuste risposte, ma intanto Benedetto si è già fatto largo nel cuore dei tifosi ferraresi.

Jacopo Cavallini