Aics Forlì Di Lorenzo alla guida dei giovani

Un’altra avventura per Giampaolo Di Lorenzo. Infatti dopo vent’anni di militanza fra A, A2 e B e, una volta appese le scarpette al chiodo, 15 stagioni come allenatore fra B e A2, l’ex talentuoso playmaker napoletano classe 1968 affronta forse la stagione più particolare della sua carriera: allenare l’Aics Forlì, una squadra di ragazzini che parteciperà alla serie D, che oggi si chiama DR1 (Divisione Regionale 1). Il campo di casa sarà il Villa Romiti. Non più professionisti ma giovani a cui insegnare la tecnica e la tattica del basket, sapendo che l’approccio e l’atteggiamento dovranno per forza essere diversi.

Dopo aver vinto nella scorsa stagione il campionato di Promozione, ‘Dilo’ è salito in sella e si cimenterà in una D per certi aspetti misteriosa: "Il campionato non lo conosco, me lo spiegheranno i ragazzi. L’importante è avere sempre un atteggiamento serio e disciplinato e andare in palestra con passione e voglia perché se ci vai tanto per fare i ragazzi se ne accorgono subito e non ti seguono più". Un altro mondo rispetto a quello a cui Di Lorenzo era abituato: "Gli stimoli te li danno i ragazzi, la loro passione, il loro impegno, come si affidano a te che sei allenatore ma anche un po’ educatore. È una bella sfida", spiega il coach atteso da una stagione non facile nel girone C.

Rispetto al roster della passata stagione Di Lorenzo, che era responsabile tecnico di Aics e che da quest’anno è capo allenatore (prima c’era Lorenzo Lazzarini), ha confermato sei giocatori con dieci novità, tutti ragazzi fra i 18 e i 22 anni con anche un 17tenne. Gli orari di allenamenti non sono comodissimi visto che le tre sedute saranno sempre dalle 21 alle 23, ma fa tutto parte della novità di questa esperienza. Un’esperienza nata "perché i ragazzi che terminavano il settore giovanile non avevano possibilità di continuare a giocare e alcuni talenti, ma anche buoni giocatori e bravi ragazzi andavano persi".

I confermati sono il play Alessandro Pinza, le guardie Giacomo Gasperini e Gianmarco Gori, le ali Simone Spisni e Francesco Squarcia e il pivot Federico Zammarchi. La novità più importante sarà quella del play Nicola Gardini del 2003, poi sono arrivati dal Gaetano Scirea la guardia Giacomo Maltoni, il lungo Raphael Bessan e i giovanissimi Pietro Corzani e Riccardo Adamo. Da seguire con attenzione anche i ritorni in campo di Enrico Mistral e di Simone Ravaioli.

Stefano Benzoni