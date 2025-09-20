Allen, un ritorno che sa di rivincita. La guardia Usa in ’debito’ con il club. Vuole finire il lavoro sospeso nel ‘24

Chissà cosa sarebbe successo all’Unieuro se domenica 21 aprile 2024 a Latina, durante l’ultima gara dell’Orologio, del tutto ininfluente per la squadra forlivese, Kadeem Allen non si fosse rotto il tendine d’Achille della gamba sinistra. Il suo grave infortunio (nove mesi per tornare in campo) ha privato i biancorossi di un elemento a dir poco fondamentale in vista dei playoff. Assenza mascherata nella serie vinta contro Vigevano, ma emersa clamorosamente in tutta la sua ‘drammaticità tecnico-tattica’ nella serie contro una Trieste in stato di grazia. Se Allen non si fosse fatto male, quanto meno Forlì sarebbe stata più competitiva contro Trieste. Forse a fine stagione le strade di Allen e della società di viale Corridoni si sarebbero divise con tanti saluti e auguri reciproci.

Invece l’infortunio di Latina ha cambiato tutto, per Allen e per i suoi rapporti con Forlì. Per il club e i tifosi che si sono chiesti per settimane cosa sarebbe successo se il giocatore non si fosse infortunato; e per Allen che avrebbe potuto monetizzare la sua eccellente stagione andando in A, oppure in un altro campionato europeo. Invece nulla di tutto ciò è successo. Kadeem, circondato dall’affetto e dall’aiuto di compagni, allenatori, management e tifosi forlivesi ha deciso di operarsi in Italia affidandosi alle cure di un chirurgo di valore come Mirco Lo Presti. Poi ha deciso di restare in Romagna per essere vicino ai suoi compagni durante le serie contro Vigevano e Trieste e solo a fine stagione è tornato negli Stati Uniti.

Però i legami e i rapporti stretti a Forlì non si sono interrotti o sfilacciati attraversando ll’Oceano, anzi. Forlì era costantemente in contatto con il giocatore verificandone i tempi di recupero, i progressi e l’andamento delle terapie. Inizialmente cresciuto di peso, da novembre in avanti, Allen ha seguito un rigoroso programma atletico che lo ha portato a tornare in campo. Forlì è stata la prima a venire a conoscenza che Kadeem, per testarsi e mettersi alla prova e perché voleva tornare a giocare, il 20 marzo avrebbe firmato un contratto fino a fine stagione con Pistoia, in serie A. I suoi vecchi compagni e tutti coloro che gli vogliono bene gli hanno scritto, felici per lui e con lui.

Per Kadeem Forlì è sempre stata non solo una possibilità per tornare a giocare, ma un posto del cuore. Al punto da sorprendere tutti quando, domenica 13 aprile, in occasione del derby contro la Fortitudo, si è presentato al Palafiera per salutare tutti suoi amici forlivesi festeggiando con tutti il successo biancorosso nel derby. Allen ha anche sperato di tornare a Forlì al posto di Harper, qualora Demonte fosse stato tagliato, ma alla fine, non se n’è fatto nulla.

Ma il rapporto fra Forlì ed Allen e fra Allen e Forlì non poteva finire così. Infatti il ritorno di Kadeem è stato il primo colpo della Forlì edizione 25-26 e lo stesso Allen è stato l’uomo immagine della campagna abbonamenti. Dire che Allen sia contento di essere tornato a Forlì è riduttivo: è a dir poco entusiasta. Ama ogni aspetto della città, della squadra e della società. Lo hanno fatto ben capire le sue parole quando la squadra è stata presentata nel teatro del vecchio Villa Romiti davanti a 800 appassionati. Kadeem Allen oggi è un ragazzo e un giocatore felice che, nuovo di zecca dopo l’infortunio, sente un debito di riconoscenza con Forlì, un debito che vuole saldare sotto forma di canestri e punti. Non sappiamo se ci riuscirà. Sappiamo di certo ce la metterà tutta.