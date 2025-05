Ambiente e salute, patto di ferro. L’Autosalone Cavour in prima linea: "Sosteniamo lo sport e i giovani"

"Il nostro impegno è quello di contribuire al benessere del territorio". Così Silvia Cesari, responsabile amministrativo dell’Autosalone Cavour, uno dei principali sponsor della ’StraFerrara’. Un connubio che si conferma anche per l’edizione 2025. "La nostra – spiega – è una scelta che si conferma al fianco di questa manifestazione per il terzo anno consecutivo. Crediamo fermamente che le aziende debbano contribuire oltre al benessere dell’imprenditore e dei dipendenti, anche al territorio in cui si trova, non è un fine commerciale, ma bensì un segnale tangibile di sostegno alle attività della città. Ci piace partecipare a questa iniziativa che richiama migliaia di persone anche da diverse regioni e province, non solo cittadini ferraresi. Anche quest’anno, quindi, abbiamo voluto esserci per sostenere fermamente la StraFerrara".

Sulla finalità della manifestazione Silvia Cesari aggiunge: "Ci piace abbracciare tutta la mobilità, quindi camminare o correre in compagnia e amicizia è sicuramente un buon motivo per partecipare. Siamo consapevoli come con l’auto non si arrivi dappertutto e quindi è giusto incentivare il movimento a piedi". Nel corso della StraFerrara verranno impiegati mezzi elettrici al seguito dei podisti: "Come azienda – prosegue – sappiamo quanto sia importante porre un’attenzione concreta all’ambiente, anche attraverso l’utilizzo consapevole delle energie rinnovabili, ambito in cui abbiamo investito molto negli ultimi anni. Con i nostri prodotti vogliamo dare un segnale deciso anche nell’ambito della StraFerrara".

L’Autosalone Cavour, del titolare Stefano Lunghini, è una realtà imprenditoriale attenta al mondo dello sport: "Siamo attivi al fianco di diverse realtà come ad esempio Golf Club e Cus Ferrara e sostegnamo i gruppi giovanili. Abbiamo dato vita, a tal proposito, a una collaborazione con Unife. Crediamo che lo sport aiuti sia il benessere del fisico ma anche della mente. Ambiente e salute sono un binomio fondamentale e la StraFerrara è uno dei grandi esempi".

Mario Tosatti