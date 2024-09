Andrea Costa C’è ancora voglia di stupire

Sul campo il raggiungimento di una salvezza il più tranquilla possibile; dietro le quinte il compimento del passaggio di proprietà dai soci Alessandro Domenicali e Andrea Ramenghi verso un nuovo consorzio di soci e imprenditori. Un duplice obiettivo accompagnerà durante questa stagione l’Andrea Costa Imola (o UP Andrea Costa dal nome del nuovo main sponsor), che si affaccia al campionato di serie B Nazionale 2024/2025 dopo probabilmente una delle estati più difficili della sua storia ultra cinquantennale, in cui la possibilità di non rivedere i biancorossi ai nastri di partenza del prossimo campionato a un certo punto sembrava diventare realtà. Così non è stato, e dopo il passaggio della gestione del club nelle mani del duo Christian Pavani e Sofia Conti, l’Andrea Costa è pronta a vivere questa stagione di transizione.

Quanto al campo, quella che prenderà parte a questa nuova B Nazionale sarà un’Andrea Costa decisamente rinnovata. Dopo lo straordinario, quanto inaspettato, playoff conquistato la scorsa stagione, ora la formazione biancorossa è ripartita da un nucleo quasi interamene nuovo sul campo e non solo. Nuovo è lo staff tecnico, con il bolognese e debuttante nelle vesti di capo allenatore Matteo Angori (ex vice alla Fortitudo) a ereditare la panchina di Emanuele Di Paolantonio, e incaricato di costruire la formazione che dovrà lottare per conquistare la permanenza tra i cadetti.

Ne è uscita una squadra con diversi punti fermi e certezze, con veterani del torneo uniti a giovani scommesse in un mix che il coach bolognese dovrà sapientemente amalgamare. Il playmaker Giacomo Sanguinetti, l’ala Luca Toniato, l’ala grande Gioacchino Chiappelli (che resta a Imola saltando dal giallonero al biancorosso) e il pivot Giacomo Filippini sono le garanzie, i pilastri di esperienza di un quintetto completato dal rookie (per i tornei europei) sloveno Maks Klanjscek, guardia che ha già fatto vedere nelle prime amichevoli una buona mano in attacco. Tanti giovani a completare il roster, con una panchina estremamente giovane in cui il playmaker Luca Fazzi (nominato capitano a furor di popolo dopo che vent’anni prima il padre Cristiano era stato capitano dell’Andrea Costa ai tempi della serie A1), in ripresa dopo l’infortunio al ginocchio della scorsa stagione, e il pivot Lucio Martini sono le uniche conferme rispetto alla squadra passata.

L’esterno Marco Restelli, il playmaker Vittorio Zedda, la guardia Mattia Pavani (che è figlio del dirigente Christian) e l’ala grande Gianluca Fea completano un roster volutamente un po’ più profondo, per affrontare al meglio gli ostacoli di un campionato lungo e con diversi infrasettimanali all’orizzonte. E una volta centrata l’agognata salvezza, lo sguardo si sposterà sul fronte societario. Ma questa, sarà un’altra storia.