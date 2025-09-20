Andrea Costa da vivere. Consorzio e Dalmonte: sognare è obbligatorio

L’Andrea Costa c’è. Anche se ci è voluta l’ennesima estate durante la quale le questioni economiche hanno finito per prendere il sopravvento rispetto a quanto accade sul parquet, prima di tirare il classico sospiro di sollievo e poter vedere il club biancorosso ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie B Nazionale. Da diversi anni alla ricerca di una tranquillità dal punto di vista societario, l’Andrea Costa riparte ancora, dopo aver concretizzato quest’anno l’idea già lanciata la scorsa estate dall’attuale direttore generale Christian Pavani di costituire un Consorzio di imprenditori alla proprietà del club.

Consorzio divenuto realtà e presentato ufficialmente poco meno di un paio di mesi fa, assieme alla nuova guida tecnica, il veterano e imolesissimo Luca Dalmonte, forte di un contratto triennale e della fiducia massima da parte della società, perché anche da quello che accadrà sul parquet passerà la ripartenza dei colori biancorossi. Nel mezzo un’estate calda prima che tutto questo vedesse la luce. L’annuncio della vecchia proprietà (i soci Alessandro Domenicali e Andrea Ramenghi) di voler cedere la società è arrivato subito dopo l’ultima palla a due della scorsa annata, e un gruppo di imprenditori era già pronto a subentrare.

Tra essi anche l’attuale main sponsor Up Lavoro, che finirà per avere un ruolo centrale nella futura proprietà, e a chiarire la situazione ecco il lavoro di mediazione dello studio di commercialisti Chiarioni, chiamati a tessere le fila di questo passaggio di proprietà e districare le delicate questioni debitorie. Quasi due mesi di lavori dietro la scrivania, senza far trapelare nulla, facendo crescere l’attesa dei tifosi, fino alla tanto attesa conferenza stampa del nuovo inizio a fine luglio. Ed ecco quindi la nuova versione dell’Andrea Costa 2022.

La proprietà del club passa nella mani del Consorzio (anche se l’atto di passaggio vero e proprio avverrà tra ottobre e novembre), inizialmente formato da Up e Connitek e progressivamente allargatosi ad altre aziende, presieduto da Edoardo Corvinelli, amministratrice del club è Sofia Conti, direttore generale Christian Pavani. E accanto alla ripartenza della società, anche quella sul campo, affidata a coach Luca Dalmonte.

Un nome importante per la storia imolese della pallacanestro, una garanzia di esperienza per i colori biancorossi, al quale è stata affidata la costruzione della squadra che prenderà parte a una stagione che sul campo non promette certo sconti. Coach Dalmonte è ripartito dalla conferma del veterano (nonché capitano) Giacomo Sanguinetti, sul perimetro le bocche da fuoco sono il lituano Tautvydas Kupstas, guardia dal tiro preciso, e l’ala Niccolò Moffa, mentre sotto canestro ecco l’ecclettismo dell’ala grande Tommaso Gatto e del pivot Georges Tamani. A completare la panchina il play Roberto Chessari, l’ala Loris Gozo e altre conferme della passata stagione, ossia la guardia Vittorio Zedda, il lungo Davide Raucci e il centro Giacomo Filippini. A rafforzare la batteria dei lunghi, innesto dell’ultima ora il centro Elhadji Thioune. Nel corso del precampionato circa 400 abbonati hanno deciso di dare fiducia al nuovo corso del club, spingendo la squadra di coach Dalmonte verso il via della stagione 2025/2026. Ora a Jesi la prima tappa di un lungo campionato per un’Andrea Costa pronta a ripartire. Dietro le quinte, certo, ma anche sul campo.