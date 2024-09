Andrea costa, l’ala grande ha lasciato i ’cugini’ per i biancorossi. Chiappelli vuole stupire. Sanguinetti e Toniato le due colonne portanti

Una combinazione di esperienza e gioventù per una squadra che possa raggiungere una salvezza il più tranquilla possibile. Con questo obiettivo è stata costruita l’Andrea Costa 2024/2025, formazione profondamente rinnovata (solo due conferme dalla passata stagione) già a partire dal direttore d’orchestra. A guidare i biancorossi è infatti il bolognese Matteo Angori, classe 1983, fino alla scorsa stagione vice alla Fortitudo in serie A2 ed esordiente nelle vesti di capo allenatore. Esperienza e certezze nel quintetto, a cominciare dalla regia affidata al veterano (classe 1990) Giacomo Sanguinetti, una carriera spesa tra la serie A2 e serie B di alto livello. Altra certezza è l’esterno Luca Toniato (classe 1998), reduce da due stagioni in doppia cifra a Ruvo di Puglia, che si dividerà le responsabilità offensive con Maks Klanjscek (classe 1999). Lo sloveno è reduce da diversi anni nei college americani ed è al debutto in un torneo europeo, e nelle prime amichevoli ha mostrato di possedere un bagaglio offensivo completo. Sotto canestro l’ala grande Gioacchino Chiappelli (classe 1991) porta la sua energia dal giallonero della Virtus al biancorosso dell’Andrea Costa, e accanto a lui sotto canestro staziona il pivot romagnolo Giacomo Filippini (1991), altro uomo di esperienza della serie cadetta. Giovane la panchina, in cui gli unici due confermati della passata stagione sono il play Luca Fazzi (2002) e il centro Lucio Martini (2004), mentre le novità sono l’esterno ex Ravenna Marco Restelli (2004), la guardia Mattia Pavani (2004), il play Vittorio Zedda (2004) e il lungo Gianluca Fea (2004).

l. m.