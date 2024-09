Andrea Costa, l’anno della svolta. Pavani e Conti per la ’ricostruzione’,. Angori guida sicura in panchina

Una stagione di cambiamento. È quello che vivrà l’Andrea Costa in questa annata di serie B Nazionale 2024/2025 in cui accanto a quello che combineranno sul parquet Fazzi e compagni, l’attenzione sarà centrata anche sull’aspetto societario, dopo un’estate alquanto tribolata nella quale, mai come in altre occasioni, la fine dei giochi sembrava davvero essere molto vicina. Le difficoltà societarie emerse al termine della scorsa stagione, che sul campo avevano visto la formazione guidata dal tecnico Emanuele Di Paolantonio centrare un insperato traguardo playoff, non lasciavano infatti spazio a tanta serenità. Il fardello dei debiti pesava e il mancato accordo per il passaggio della proprietà dai Domenicali (Alessandro che al momento ne figura come presidente e socio di maggioranza assieme ad Andrea Ramenghi, e Gian Piero che l’ha storicamente guidata) all’imprenditore Cristian Manuel Perez subito dopo la fine del campionato scorso aveva fatto temere il peggio, con l’immagine della mancata iscrizione al prossimo torneo che diventava sempre più reale. Da lì il ritorno in auge di Christian Pavani (già contattato qualche mese prima dallo stesso Gian Piero Domenicali per trovare una soluzione) e il tentativo di sistemare una matassa ingarbugliata, che ora ha trovato una via di risoluzione. L’Andrea Costa è riuscita a iscriversi alla stagione sportiva 2024/2025, al termine della quale si completerà il passaggio societario che dovrebbe portare la proprietà della realtà biancorossa nelle mani di un nuovo consorzio di soci e imprenditori sul quale sta lavorando lo stesso dirigente bolognese, nominatosi amministratore delegato del club di cui ha preso in mano le redini assieme alla direttrice generale Sofia Conti. E alla fine l’Andrea Costa, superate le vicissitudini interne, è riuscita a ripartire. Sul campo ecco l’arrivo di coach Matteo Angori, un ex fortitudino e pretoriano di Pavani, scelto per guidare una squadra che, seppur allestita in ritardo sul mercato, sulla carta può certamente raggiungere quella salvezza che la società ha fissato come obiettivo. "Sarà una stagione impegnativa sotto molti fronti – osserva Sofia Conti –. Come prima cosa vogliamo dare una nuova società all’Andrea Costa e arrivare a un punto zero. Sul campo ci auguriamo di arrivare all’obiettivo di salvarci quanto prima; ci aspetta subito un avvio bello intenso e speriamo di fare quante più vittorie possibili". Sono arrivati (o confermati) diversi sponsor, con il ritorno di quello principale sulla maglia che mancava da quattro anni e che vedrà la UP campeggiare sulle nuove divise biancorosse. E la piazza, dal canto suo, è pronta a stare vicino ai suoi colori in questa fase di transizione. Lo dimostrano gli oltre 350 abbonamenti venduti e la manifestazione di passione dimostrata dai tifosi durante la presentazione in grande stile in piazza Matteotti.