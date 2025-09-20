Aquila Imbrò e Caja sanno come si fa

Dopo due promozioni con Treviso e Trapani e una lunga esperienza tra A e A2, Matteo Imbrò è il fattore in più, che porta ’ricchezza’ a una Fortitudo che con le sue qualità può puntare in alto.

Trentuno anni nato a Porto Empedocle, il playmaker-guardia arriva alla Effe dopo l’infortunio di Lorenzo Benvenuti.

Non è stato un cambio ruolo per ruolo, esterno il siciliano, centro il toscano, ma l’arrivo di Imbrò in Fortitudo ha portato a un cambio di ruoli di Guaiana, Anumba e Sorokas, mentre per l’ultimo giocatore firmato dai biancoblù ci sarà alternanza tra gli esterni.

Il suo arrivo porta più tiro da fuori e una ovviamente maggiore pericolosità offensiva, ma anche tanta esperienza.

Dopo gli inizio in Sicilia, tutta la trafila nelle giovanili della Virtus, club con cui ha giocato in serie A e del quale è stato anche capitano.

Un trascorso, ormai tanti anni fa, anche negli Eagles, che giocavano proprio al PalaDozza sotto la guida di un tecnico navigato e capace qual è Stefano Salieri, uno che con i giovani ha sempre fatto il massimo.

Sa gestire il ritmo e dettare i tempi ai compagni. Se lo ricordano bene al PalaDozza, quando nella finale promozione della stagione 2023/2024 – era giugno –, con Trapani espugnò in gara-quattro il Madison regalando al club siciliano il ritorno nel massimo campionato.

Fu proprio una tripla da nove metri di Imbrò a dare la sterzata definitiva a quel match. Adesso invece la Fossa dei Leoni e i tifosi biancoblù si aspettano di vederle ripetere dalla parte giusta della barricata per portare alla promozione in serie A la Effe.

Se è vero che non c’è due senza tre la società biancoblù sogna e lo fa con l’inserimento tempestivo di un giocatore che ha esperienza di come si vince un campionato. Oggi il destino ha riportato Imbrò sotto le Due Torri, questa volta da protagonista positivo, che sappia incidere nei momenti caldi, che conosce la difficoltà del campionato di A2.

Da un lato l’apporto tecnico, playmaker duttile, con punti nelle mani ma anche capacità di costruire gioco, si integra in un reparto esterni che aveva bisogno di esperienza e affidabilità; dall’altro, la componente mentale Imbrò sa cosa serve per vincere e potrà trasmettere sicurezza ai compagni nei frangenti decisivi della stagione.

Ad aiutare il siciliano nell’inserimento, oltre alla conoscenza personale di capitan Matteo Fantinelli e di tanti altri compagni di squadra, c’è anche il rapporto diretto con coach Attilio Caja.

I due hanno hanno alle spalle l’esperienza comune sia con la nazionale sperimentale che poi nella stagione 2022-23 a Scafati in serie A dove centrarono un’importante salvezza.

Questo non ha fatto altro che aiutare l’intesa tra i due, tanto che dopo l’infortunio di Benvenuti in Fortitudo, su indicazioni proprio di coach Caja, si è puntato decisi su Imbrò, in rotta con Pesaro e in pratica sul mercato. Per la Fortitudo, che punta ad una posizione di vertice nel campionato di A2 Imbrò non è così soltanto un rinforzo, ma una garanzia.