Astronave pronta al decollo. La Vuelle prova a scalare l’A2. Si parte il 30 settembre con Livorno

Voleva partire a fari spenti la Vuelle, per non farsi subito schiacciare dalla pressione di una piazza che anela a tornare dove sente di dover stare - nella massima serie del basket - a maggior ragione alla vigilia dell’anno che consacrerà i suoi 80 anni di storia cestistica. Ma l’arrivo di un calibro come Kay Felder ha riacceso i riflettori anche su Pesaro. Pur non essendo la favorita - ruolo assegnato da tutti i ranking a Verona - cercherà di essere competitiva per acciuffare quei playoff che l’anno scorso le sono sfuggiti, relegandola all’undicesimo posto finale nella classifica della serie A2 che ha deluso la tifoseria. Quasi duemila, però, non hanno resistito al richiamo della foresta e si sono abbonati di nuovo. Ma quando la palla tornerà a rimbalzare sul parquet della Vitrifrigo Arena, la sera del 30 settembre contro Livorno, crediamo che saranno molti di più sugli spalti per scoprire quali potenzialità nasconde questo roster nettamente ringiovanito, con una panchina composta interamente da ragazzi nati dopo il 2000.

Saranno i giovani l’ago della bilancia di una squadra che presenta un quintetto di livello con Kay Felder in regia, Matteo Tambone guardia, Lorenzo Bucarelli ala piccola, Regimantas Miniotas ala forte e Rino De Laurentiis pivot. Stefano Trucchetti, Octavio Maretto, Alessandro Bertini, Niccolò Virginio ed Elhadji Fainke, in ordine di ruolo, saranno i loro cambi. In panchina lo stesso staff di un anno fa, composto da coach Spiro Leka col suo vice Giacomo Baioni, l’assistente Luca Pentucci e il preparatore Roberto Venerandi, dovrà cercare di bilanciare esperienza e gioventù, razionalità e incoscienza, solidità e freschezza. Un mix di talento e atletismo che potrebbe anche mettere sul tavolo un bel cocktail da gustare per i tifosi pesaresi. Non ci sarà un main sponsor sulla maglia, che tornerà ad essere orgogliosamente biancorossa con la scritta VL al centro, a ricordare il nome storico Victoria Libertas.

"I ragazzi si stanno allenando con il giusto atteggiamento e tanta disponibilità - sottolinea coach Leka - ed è un bene, perché sono necessari molto lavoro ed impegno per arrivare pronti al via del campionato con un’identità chiara. Non ci poniamo alcun limite: abbiamo leadership, qualità e gioventù, sono sicuro che questo gruppo renderà la vita dura a tutti".

Un roster completato soltanto il 15 settembre con il primo allenmento di Felder e che aspetta, lunedì prossimo, il rientro di De Laurentiis dopo i problemi al piede: "Ma abbiamo preferito avere una squadra non al completo all’inizio della preparazione per chiuderla poi con delle potenzialità, rispetto a finire il roster in dieci giorni - ha ribadito l’ad Dalla Salda -. Avevamo le idee chiare sin dall’inizio, questa è stata la nostra strategia".

Domani parte la stagione con la prima giornata: la Vuelle starà alla finestra per il rinvio chiesto da Bergamo (gara che sarà recuperata il 15 ottobre) a guardare con curiosità i primi risultati; stessa cosa accadrà fra una settimana, quando Pesaro dovrà aspettare altre 48 ore prima di scendere in campo per via delle elezioni regionali. E quando si alzerà la palla a due magari qualcuno avrà già messo in cascina 4 punti. Ecco perché l’inizio, con due gare casalinghe consecutive, non si può sbagliare.

Elisabetta Ferri